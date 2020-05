Deux joueurs de la NFL dans l’eau chaude

Des mandats d’arrestation ont été lancés contre les joueurs de la NFL DeAndre Baker et Quinton Dunbar, jeudi, en Floride.

Le premier, qui évolue pour les Giants de New York, fait face à quatre accusations de vol armé et autant d’accusations de voies de fait graves avec une arme à feu.

Le second joue pour les Seahawks de Seattle et fait face à quatre accusations de vol armé.

Selon les autorités floridiennes, les deux hommes faisaient la fête mercredi soir dans la municipalité de Miramar. Une chicane aurait fait en sorte que Baker s’empare d’une arme semi-automatique et qu’il ordonne ensuite aux gens présents de lui remettre leurs portefeuilles et leurs montres. Dunbar l’aurait aidé à saisir le matériel volé.

Les deux footballeurs et un troisième complice auraient obtenu 7000 $ US en argent et une montre Rolex d’une valeur de 18 000 $ US, notamment.

Selon le site TMZ, un témoin de la scène aurait dit aux policiers que les athlètes de la NFL auraient tenté de se refaire après avoir perdu plus de 70 000 $ US lors de plusieurs parties de cartes tenues dans les jours précédents.

Les deux hommes ne seraient pas détenus pour le moment, mais les policiers seraient en contact avec leurs représentants, afin qu’ils se rendent aux autorités.

La NFL et les Giants ont réagi à la nouvelle, tandis que les Seahawks n’ont toujours pas parlé de l’incident.

«Nous sommes au courant de la situation. Nous sommes en contact avec DeAndre. Nous n’avons pas d’autre commentaire présentement», ont écrit les Giants dans un communiqué.

«Nous sommes conscients de la question, mais nous refusons de faire d’autres commentaires pour le moment», a quant à elle indiqué la NFL.