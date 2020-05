Différents musées montréalais dans le confort de votre salon

MONTRÉAL – L’incapacité d’accéder aux musées en raison de la pandémie a influencé ces établissements à concevoir une offre virtuelle pour ses amateurs. Voici un aperçu de quelques initiatives développées par certains d’entre eux.

Au Musée McCord, les amateurs peuvent bénéficier de conférences, de baladodiffusions, de vidéos, en plus d’ajouts de contenus pour les expositions «Jean-Claude Poitras - Mode et inspirations» et «Griffintown - Montréal en mutation». L'institution muséale a également lancé «Cadrer le quotidien» (voir photo), un projet photographique collaboratif où les citoyens sont invités à photographier des scènes de leur quotidien.

Le Musée des beaux-arts de Montréal offre aux donateurs et aux consommateurs l’accès virtuel à l’exposition «Momies égyptiennes: passé retrouvé, mystères dévoilés». L’exposition « Paris 1900» sera aussi disponible prochainement.

Le Musée Grévin, de son côté, ne mise pas sur les visites virtuelles. Le musée n’est pas subventionné et limite donc ses moyens pour fonctionner.

«Nous avons plutôt choisi de faire parler nos personnages, le temps du confinement. Nous ressortons les phrases phares de ces grandes personnalités qui ont lancé des messages d’espoir, des messages de motivations, qui ont participé à des événements comme le «One World: Together at home», des moments qui nous ont montré un peu pourquoi elles ont leur place à Grévin», a indiqué la directrice générale, Kathleen Payette.

Le Centre des sciences de Montréal permet la consultation de films IMAX gratuitement. Il propose aussi des jeux et expériences scientifiques à faire à la maison, telle la transformation d’un téléphone intelligent en télescope.

Le Musée d’art contemporain de Montréal offre quelques visites d’expositions et de l’information sur les artistes et l’institution. L’établissement a également annoncé qu’elle achètera uniquement des œuvres d’artistes établis et actifs au Québec au cours de l’année 2020 pour soutenir les créateurs locaux.

Quant à Pointe-à-Callière, le musée propose tous les jeudis des rendez-vous virtuels sur sa page Facebook où guides et spécialistes décortiquent divers sujets. Des visites guidées du musée sont aussi proposées sur le site internet. Ce dimanche à 19h, à l’occasion de l’anniversaire de Montréal, Normand D’Amour animera un quiz sur l’histoire de la métropole. Le tout sera diffusé sur leur page Facebook.

Le Musée Stewart offre un accès différent de l’exposition «Nuits» en proposant les récits des auteurs Simon Boulerice, Dominique Demers, Éric Dupont et Heather O’Neill. Des ateliers créatifs pour les familles sont aussi proposés sur son site internet. Les intéressés peuvent créer un prototype d’un véhicule du futur. De plus, un livret éducatif d’artefacts à colorier est disponible pour les enfants.