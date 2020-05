Domi veut rester à Montréal... au centre

Pendant de nombreuses saisons, le Canadien a fait figure de parent pauvre au centre. Avec la présence de Phillip Danault et de Max Domi, l’éclosion de Nick Suzuki de même que les espoirs que place l’organisation en Jesperi Kotkaniemi, Ryan Poehling et Jake Evans, la donne tant à changer.

Avant longtemps, il pourrait y avoir congestion à ce poste. Du groupe, Domi apparaît comme étant celui qui serait le plus propice à patrouiller l’une des ailes. Jeu plus linéaire, responsabilités moins accrues. Voilà qui semble être davantage dans les cordes de l’attaquant de 25 ans.

Toutefois chaque fois que Claude Julien l’a inséré à cette position au cours de la dernière campagne, l’expérience fut loin d’être concluante. Chaque fois, on sentait l’Ontarien mécontent de son sort. Pourtant, Domi a grandi à l’aile gauche et amorcé sa carrière, avec les Coyotes de Phoenix, à ce même endroit.

Martin Chevalier / JdeM

Pour lui, il semble que la position de centre soit celle qu’il souhaite occuper. D’ailleurs, il a profité du point de presse bi-hebdomadaire du Canadien, tenue depuis quelques semaines auprès des journalistes affectés à la couverture de l’équipe, pour partager sa préférence.

«Ce sont les entraîneurs qui décident si je dois jouer à l’aile ou au centre. Je me plierai à leur décision et faire tout en mon possible pour aider l’équipe, a-t-il indiqué. Mais j’aime beaucoup jouer au centre, jamais je n’aurais imaginé m’y plaire autant. C’est complètement différent comme position.»

«Quand on joue au centre, on a beaucoup plus d’options. On touche la rondelle plus souvent, on est plus engagé et on est constamment en mouvement», a-t-il comparé.

Sauf que la position de centre implique aussi une obligation plus grande de se replier profondément dans son territoire, ce qui ne semble pas toujours la volonté du fils de Tie.

Chaque chose en son temps

Au moment de la suspension de la saison, Domi avait récolté 44 points, dont 17 buts, en 71 matchs. Un rendement plutôt décevant après la brillante campagne 2018-2019, la meilleure de sa carrière depuis son entrée dans le circuit Bettman. Avec 72 points, il avait terminé au sommet de la colonne des pointeurs chez le Canadien.

À ce moment, plusieurs pressaient Marc Bergevin de prolonger l’entente de Domi à qui il restait alors une seule année de contrat.

AFP

Force est d’admettre que le directeur général du Canadien a bien fait de patienter. D’ailleurs, il n’y a toujours pas eu de pourparlers entre les deux clans.

«Je n’ai eu aucune discussion avec l’équipe jusqu’à présent. Mais, à l’heure actuelle, il y a tellement de choses beaucoup plus importantes qui se passent dans le monde», a indiqué le Torontois, faisant bien sûr référence à la pandémie actuelle.

«Mais je le dis et le répète, je veux rester à Montréal, j’adore cette ville et mes coéquipiers. J’espère jouer longtemps pour le Canadien. C’est la même chose depuis le jour où j’ai joué mon premier match ici.»

Le rêve des séries

Domi l’a répété souvent au cours de cette conférence téléphonique. Rien n’est coulé dans le béton. Néanmoins, il n’est pas sans savoir que l’un des scénarios étudiés par la LNH consiste à inclure 24 équipes dans les séries éliminatoires. Ce qui permettrait au Tricolore d’y entrer... par la porte arrière.

Si tel devait être le cas, Domi est persuadé que ses coéquipiers et lui pourraient causer des surprises.

«Ce ne sont que des spéculations, mais peu importe la formule qui sera adoptée, on sera prêt. On sait qu’on peut gagner chaque soir, on croit en chacun de nous», a-t-il affirmé.

D’ailleurs, Domi, qui disputait sa cinquième saison dans la LNH, n’a toujours pas eu la chance de participer au tournoi printanier.

«C’est mon rêve de jouer en séries. C’est sûr que j’ai hâte d’avoir cette opportunité, peu importe quand elle viendra.»

Et ce, que ce soit à huis clos ou pas.