MAHEU, Clément, F.É.C.



Frère Clément Maheu de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, 300, chemin du Bord-de-l'Eau, le 6 mai, à l'âge de 84 ans. Fils d'Adolphe Maheu et de Lumina Turcotte, il naquit à Nantes (Spring Hill) le 24 juillet 1935. Entré chez les F.É.C. en 1951, il travailla à l'éducation des jeunes pendant quelques années à Montréal et Hawkesbury, puis passa le reste de sa carrière éducative (52 ans) au Japon (Tokyo, Hakodate, Sendai et Kagoshima).Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, une belle-soeur, Cécile Pelchat (feu Roger Maheu).Il y aura incinération du corps et les cendres seront gardées à la Résidence De La Salle en attente des funérailles qui auront lieu quand les circonstances le permettront. Les proches parents en seront informés. Suivra par la suite l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal.