Friser la folie pour annuler son voyage

Je ne me suis jamais sentie autant comme Astérix et Obélix dans la fameuse maison qui rend fou de la bande dessinée «Les 12 travaux d’Astérix» que lorsque j’ai effectué les démarches pour annuler mon voyage.

Mon copain et moi devions aller en Écosse pour deux semaines à partir du 15 mai. Bien sûr, les billets d’avion étaient achetés depuis un moment, mais aussi notre premier hôtel ainsi qu’une voiture de location étaient réservés. Ce sont presque 2000$ qui sont en jeu, donc.

La clé dans cette démarche d’annulation : la patience!

Lorsque j’ai compris que ce serait impossible de voyager dans les prochains mois, un rapide coup d’œil sur Internet m’a convaincue que je serais gagnante à attendre plus près de mon voyage avant de l’annuler. Le principe était simple : plus tu attends, plus tes vols risquent d’être annulés et meilleures sont tes chances d’obtenir un remboursement complet.

Assurances

Cela dit, j’avais quand même acheté mes billets avec une carte de crédit qui offre l’assurance voyage. Alors que le mois de mai approchait, j’ai donc appelé cette assurance pour connaître mes options.

«Si la compagnie aérienne vous offre des options de report ou de crédit, on ne peut rien pour vous», me dit d’une voix monotone le gars au bout du fil clairement ennuyé par son travail.

Malheureusement pour nous, Air France offre soit un crédit valable un an sur l’ensemble des vols Air France, KLM, Delta Air Lines, Virgin Atlantic et Kenya Airways ou encore un report avant le 30 novembre 2020 sans frais ou après, mais il faudra payer la différence tarifaire.

Des options qui me semblent très peu avantageuses : qu’est-ce qui nous dit que les prix des vols ne grimperont pas en flèche après la crise? Qu’est-ce qui nous garantit qu’en novembre il sera possible de voyager? Et puis, l’Écosse à l’automne, avec la pluie et les températures plus froides, ce n’est pas vraiment ce que nous avions en tête comme voyage.

Un peu éberluée par mes constations, je discute avec une amie globe-trotter qui mets des mots sur ma pensée : «Ce que personne ne dit c’est : si tu reportes genre pour octobre et c’est encore bloqué en octobre, tu fais quoi?»

On opte donc pour le crédit d’un an en se disant que si jamais les vols pour l’Écosse sont trop chers l’an prochain, on choisira une autre destination moins onéreuse.

Partie de ping-pong

Viens le moment où j’ai frisé la folie : le site d’Air France nous envoie à un endroit, puis à un autre pour nous ramener à la page qu’on avait consultée initialement. Mais où se trouve le foutu formulaire de remboursement lié à la pandémie?

C’est finalement le chatbot sur la page Facebook de la compagnie qui a pu me diriger au bon endroit. Heureuse, je remplis enfin (!!!) le formulaire pour avoir mon crédit de voyage.

Ma bonne humeur me quitte cependant rapidement lorsque je reçois l’accusé de réception : «Si vous avez acheté votre billet en agence de voyages ou sur un site de voyage en ligne autre qu'airfrance.fr, votre demande ne pourra pas être traitée», puis-je lire.

Je ne sais pas pour vous, mais je ne connais pas beaucoup de voyageurs qui réservent directement avec les lignes aériennes. En tout cas, moi, jamais.

Cette fois, c’est avec la compagnie montréalaise Hopper que j’avais réservé. Avant d’entreprendre mes démarches avec Air France j’étais bien sûr allée voir sur l’application de Hopper. L’information sur cette dernière nous invitait à entreprendre des démarches directement avec la compagnie aérienne. Je suis dans une partie de ping-pong dans laquelle je suis la balle!!!

Pas de support téléphonique

Hopper est une application très chouette pour réserver des vols à moindres coûts, mais elle est pas mal moins chouette quand tu souhaites annuler ton voyage. Comme beaucoup de services «nouveau genre», l’application n’offre aucun support au téléphone. Tu ne peux que parler à un robot par chat et, avouons-le, le chatbot d’Hopper n’est pas très efficace. Je vous épargne les détails, mais à la veille de mon supposé départ, je n’ai toujours pas réussi à annuler mon voyage. D’ailleurs, rien ne me garantit qu’en annulant avec eux je recevrai un remboursement quelconque.

Pour ce qui est de l’hôtel et de la voiture, tout s’est réglé grâce à la patience. Il y a deux semaines, Expédia m’envoyait un courriel pour m’expliquer qu’il était maintenant possible d’annuler nos réservations sur l’application. Le tout s’est fait en deux temps trois mouvements!