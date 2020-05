Hausse des revenus de Québecor au premier trimestre 2020

Portée par sa filiale Vidéotron, l’entreprise de télécommunication Québecor a déclaré jeudi des revenus en hausse au premier trimestre 2020, en hausse de 2,7 % par rapport à la même période en 2019.

Avec des revenus de 1,06 milliard $, l’entreprise connait une hausse de 28,2 millions $ de ses revenus.

Les profits ont aussi augmenté de 3,8 % pour s’établir à 436, 7 millions $.

Ces résultats sont portés par la filiale Vidéotron, dont la progression des revenus est importante, notamment en équipements vendus aux clients (26,9 M$ ou 54,7 %) et en téléphonie mobile (18,8 M$ ou 13,3 %).

«Alors que le monde fait face à une situation sans précédent causée par la pandémie de la COVID‐19, Québecor a réussi à s’adapter rapidement et à continuer d’offrir à la population du Québec les services essentiels que sont les télécommunications et les médias d’information», a indiqué par voie de communiqué Pierre-Karl Péladeau, président-directeur général de Québecor.

Les secteurs Télécommunications et Médias ne sont pas en reste, puisqu’ils affichent des croissances respectives de 34,0 millions $ (4,0 %) et de 2,1 millions $ (1,2 %) de leurs revenus et de 12,5 millions $ (3,0 %) et 2,9 millions $ de leurs bénéfices.

«Malgré les impacts défavorables affectant plusieurs de nos secteurs d'activité depuis le début de cette crise, nos activités de télécommunications demeurent très solides, générant la majorité de nos flux de trésorerie», a-t-il ajouté.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de 131,6 millions $ (0,52 $ par action de base) contre 189,0 millions $ au premier trimestre 2019, soit une baisse de 57,4 millions $ (0,22 $ par action de base).

L’entreprise a expliqué cette baisse, entre autres, par le gain de 97,2 millions $ sur la disposition des activités de 4Degrés Colocation inc. enregistré au premier trimestre 2019.