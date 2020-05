Je reste chez nous

Coup de cœur :

Télé : Mix sonore

Animée par l’auteure-compositrice-interprète Martha Wainwright, la série Mix sonore sera diffusée sur Unis TV à partir de samedi soir, et ce pour une durée de treize semaines. Il s’agit d’un véritable rendez-vous musical où plusieurs artistes et groupes de musique des quatre coins du pays, dont David Myles, Louis-Jean Cormier, Bobby Bazini, Les soeurs Boulay et Fanny Bloom, se partageront la scène. La série a été tournée au bar The Marquee à Halifax en janvier dernier et les épisodes seront mis en ligne à la suite de leur diffusion télé.

À partir de samedi à 20h sur Unis TV

Je reste :

EP

La Barquetterie SS2 – Benny Adam

Après avoir lancé un premier EP intitulé « La Barquetterie», l’artiste Benny Adam revient ce mois-ci avec une deuxième proposition musicale, « La Barquetterie SS2». L’artiste y explore des sonorités résolument pop très efficaces et colorées, ponctuées de hip-hop et de textures parfois plus caribéennes.

Disponible depuis le 1er mai

Album

Uniquement pour toi - Mara Tremblay

L’auteure-compositrice-interprète Mara Tremblay propose avec «Uniquement pour toi» son huitième album en carrière. Elle y présente dix chansons d’une pop parfois planante, parfois plus rock, soutenue par des textes intimes et une voix aérienne, le tout contribuant à créer un album d’une grande cohérence qui s’écoute sans accident du début à la fin.

Disponible depuis le 8 mai

Télé

Maintenant ou jamais

La nouvelle série documentaire en quatre épisodes intitulée «Maintenant ou jamais» sera diffusée à partir de ce soir sur Canal Vie. La série suit le parcours de Chantal Lacroix qui, venant tout juste de se séparer, entame une quête pour tenter de se retrouver et ainsi cerner les voies conduisant au bien-être personnel. L’animatrice s'entretient avec plusieurs femmes qui n’ont pas eu peur de changer drastiquement leur vie ainsi qu’avec différents spécialistes qui pourront l’outiller.

Ce soir à 21h sur les ondes de Canal Vie