La Côte-Nord en mode dépistage aléatoire

La direction de la Santé publique de la Côte-Nord effectuera des tests de dépistage de la COVID-19 de façon aléatoire sur le territoire.

Au cours des prochaines semaines, la santé publique tient à connaître la circulation du virus dans les communautés. Cent trente-trois dépistages supplémentaires seront effectués par semaine.

Cette forme de vigie sera effectuée dans les milieux isolés comme Fermont, la Minganie, la Basse-Côte-Nord et les communautés autochtones. Les écoles, les CPE, les milieux de travail et le pénitencier de Port-Cartier seront aussi testés de manière aléatoire.

Avec leur accord, des personnes asymptomatiques seront choisies au hasard pour passer un test de dépistage. Des rendez-vous leurs seront alors donnés. Le dépistage pourra se faire ailleurs que sur le lieu de rencontre.

«De voir avec les gens aux urgences, comme quoi cette journée-là, vous pouvez prendre le premier patient, le cinquième et le neuvième qui n’ont aucun symptômes de COVID-19», mentionne Richard Fachehoun, médecin-conseil en santé publique.

«L’idée c’est quoi? Les gens sont asymptomatiques et ils viennent à l’hôpital pour toute autre chose. On leur explique, on fait le prélèvement et on regarde ce que ça va donner. Si tout est négatif, c’est correct. Si on commence à avoir du positif chez les asymptomatiques, ça veut dire qu’il y a circulation de la maladie», précise le médecin.

Selon les résultats des tests aléatoires, la direction de la santé publique pourra agir rapidement pour empêcher une propagation du virus. «Si on se retrouve avec un foyer d’éclosion dans un milieu de travail, il faut intervenir, il faut fermer des lits. On peut aller jusqu’à fermer toute une unité de production pendant 14 jours pour nous assurer qu’il n’y ait pas une aggravation de la situation. Bref, tout dépend du lien entre les cas et de l’ampleur de la situation», ajoute-t-il.

Mercredi, une personne a été testée positive dans la MRC de Sept-Rivières après 16 jours sans nouveau cas en Côte-Nord.