La police de Longueuil recherche des victimes d'un présumé pédophile

LONGUEUIL | Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est à la recherche de victimes d’un présumé pédophile.

Denis Boily, résident de Longueuil, aurait commis, entre 2011 et 2020 diverses infractions d’ordre sexuel à l’endroit de jeunes garçons principalement, mais également de jeunes filles, âgés de 5 à 15 ans.

Les infractions auraient été commises aux domiciles qu’il a pu habiter durant cette période, sur les rues de Bruges, Lavallée et Notre-Dame-de-Grâce, à Longueuil.

La police a identifié six victimes jusqu’à présent et a estimé la possibilité que Denis Boily eût commis d’autres agressions, à d’autres époques et dans d’autres lieux, notamment dans la région de Saguenay.

L’homme a été arrêté le 6 mai par la police et a comparu le 6 mai devant le tribunal. L’accusé reste en détention jusqu’à son retour en cour le 20 mai.

Les enquêteurs du SPAL demandent à toute personne détenant de l’information au sujet de Denis Boily de composer le 450-463-7211.