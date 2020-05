Le Japon s’apprête à lever partiellement l’état d’urgence

Le gouvernement japonais a confirmé jeudi qu’il comptait lever l’état d’urgence dans la plupart des régions du pays, mais pas encore dans les plus densément peuplées comme Tokyo, face au net reflux du nombre de nouveaux cas de Covid-19.

Les autorités souhaitent lever ce dispositif plus tôt que prévu pour 39 des 47 préfectures du pays, a déclaré jeudi le ministre de l’Économie Yasutoshi Nishimura.

«Nous avons la confirmation que le nombre de nouveaux cas est redescendu sous ses niveaux de la mi-mars, quand les infections avaient commencé à se propager», a-t-il souligné.

Seulement 55 nouveaux cas d’infection ont été recencés mercredi dans l’ensemble du pays, dont 10 à Tokyo.

Au total, le Japon a enregistré quelque 16 000 cas de Covid-19 sur son sol depuis le début de crise sanitaire, pour 687 décès, des niveaux bien plus faibles que ceux observés en Europe et aux États-Unis.

Mais face à une nette hausse des cas à partir de fin mars, faisant courir le risque d’une saturation des hôpitaux, le gouvernement avait déclaré l’état d’urgence début avril, d’abord pour Tokyo et six autres régions, puis pour l’ensemble du pays.

Prévu initialement pour durer un mois, ce dispositif avait été prolongé jusqu’au 31 mai sur tout le territoire.

À l’inverse de nombreux autres pays, l’état d’urgence au Japon ne se traduit pas par des confinements obligatoires.

Il permet surtout aux autorités régionales de recommander aux habitants de rester chez eux le plus possible et à certains commerces considérés comme non essentiels de fermer temporairement. Des sanctions ne sont pas prévues pour les récalcitrants.

Selon les médias locaux, le gouvernement fera un nouveau point d’étape jeudi prochain concernant les huit régions pour lesquelles l’état d’urgence devrait être maintenu pour l’heure, dont celles de Tokyo et de sa grande banlieue ainsi que celle d’Osaka, la principale métropole de l’ouest du pays.

Le Premier ministre Shinzo Abe devait s’exprimer jeudi en fin d’après-midi devant la presse.