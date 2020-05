Le ministre Roberge va «tout faire» pour permettre le retour en classe des élèves du secondaire cet automne

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, corrige le tir en affirmant qu’il va «tout faire» pour permettre le retour en classe des élèves du secondaire à la rentrée cet automne.

Mercredi, le ministre Roberge a laissé entendre que les élèves du secondaire pourraient poursuivre leurs apprentissages à distance cet automne, ce qui a suscité beaucoup de réactions dans les rangs des parents, notamment sur les réseaux sociaux.

Dans une publication sur Facebook jeudi, le ministre a voulu apporter des précisions après avoir reçu plusieurs commentaires à ce sujet.

«La possibilité que les cours se poursuivent exclusivement à distance pour les élèves du secondaire à l’automne n’est qu’un scénario parmi plusieurs autres. Ce n’est pas du tout le plan A, et aucune décision n’est prise encore. Comme ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, je suis le premier à souhaiter un retour à l’école de nos adolescents», a-t-il affirmé.

«Pour ce printemps, la Santé publique juge un retour des élèves du secondaire, même partiel, trop risqué. Si la Santé publique nous ouvre la porte, vous pouvez être certains que nous allons saisir l’occasion. La santé et la sécurité des jeunes et du personnel doivent cependant continuer de primer sur le reste. Nous ne pouvons évidemment faire aucun compromis à ce sujet», peut-on lire.

Le ministre Roberge en a par ailleurs profité pour affirmer qu’il n’avait jamais voulu «gronder» les élèves qui travaillent depuis la fermeture des écoles, à la mi-mars. Mercredi, le ministre avait affirmé que les élèves qui travaillent maintenant à temps plein commettent une «erreur».

«J’ai simplement exprimé l’importance pour nos jeunes du secondaire de poursuivre leurs apprentissages, malgré la crise actuelle. L’année scolaire n’est pas terminée. Dans ce contexte, il est préférable pour un jeune du secondaire d’occuper un emploi à temps partiel et non à temps plein, pour consacrer un maximum de temps à ses études, comme c’est d’ailleurs le cas en temps normal. Nous avons tous un rôle à jouer pour valoriser l’éducation et encourager nos jeunes à consacrer tous les efforts nécessaires à la poursuite et à la consolidation des apprentissages», a tenu à préciser le ministre.

