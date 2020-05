Le père de Khabib Nurmagomedov est dans le coma

Le père et entraîneur du champion du monde des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov est dans le coma.

Abdulmanap Nurmagomedov avait d’abord été hospitalisé pour une pneumonie à la fin avril, au Daghestan. L’état de santé de l’homme de 57 ans s’est dégradé et il a été transporté dans un hôpital de Moscou la semaine dernière, selon ce que rapportait mercredi le média russe RT.

Khabib Nurmagomedov n’a pas confirmé l’information.

Peu après avoir appris la nouvelle, le président de l’UFC, Dana White, a réagi par voie de communiqué.

«Abdulmanap Nurmagomedov est un véritable artiste des arts martiaux qui vit dans la fierté, l’honneur et le respect. Il a inculqué les mêmes valeurs à son garçon, le champion du monde Khabib, à un jeune âge et a toujours été à ses côtés tout au long de sa carrière. Je sais à quel point Khabib est proche de son père, et je suis triste d’apprendre dans quel état il est présentement. Mes pensées sont avec Abdulmanap et la famille Nurmagomedov pendant ce combat.»

L’Irlandais Conor McGregor a également transmis ses pensées à la famille Nurmagomedov via Twitter.

«Je prie pour le rétablissement d’Abdulmanap Nurmagomedov. Un homme qui est derrière plus de champions de monde que l’on croit à travers les multiples disciplines de sport de combat. Un vrai génie des arts martiaux. Très triste d’apprendre cette nouvelle ce soir. Je prie pour la famille Nurmagomedov en ce moment.»