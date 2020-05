Mobilité de main-d'oeuvre en CHSLD: une infirmière de la Mauricie se confie

La mobilité du personnel semble toujours monnaie courante, en Mauricie, où de nombreux CHSLD sont touchés par la COVID-19. Une infirmière a confié à TVA Nouvelles avoir travaillé dans plusieurs d'établissements où le virus est entré au cours des derniers jours.

«Depuis cette semaine, je me fais changer de bâtisse. J'étais à l'hôpital, ils m’envoient [au CHSLD] Cooke et aujourd'hui au CHSLD Saint-Joseph. Après ça, on se demande pourquoi il y a de la contamination communautaire et nosocomiale», a-t-elle confié.

Pourtant, mardi le directeur des services d’hébergement, Sébastien Rouleau, a affirmé qu'il n'y avait plus de mobilité de main-d’œuvre.

Une proche aidante qui préfère garder l’anonymat a aussi été témoin du roulement de préposées aux bénéficiaires. «Deux préposés s’en allaient dans un CHSLD où il y a une éclosion, a-t-elle raconté. Elles vont revenir dans leur milieu sain et contaminer les résidents. Mon inquiétude c'est qu'on prenne pour acquis que c'est à cause de l'arrivée des proches aidants qu'il y a plus d'éclosions et qu'on finisse par nous interdire l'accès à nos proches.»

La COVID-19 se propage aussi au CHSLD Cloutier-du-Rivage où 50 résidents et 34 employés sont infectés. Une éclosion a aussi frappé l’unité de courte durée gériatrique. Le personnel qui arrive en renfort dans l’établissement se plaint de ne pas recevoir de formations. Une employée qui craint des représailles nous a raconté ses premiers jours dans l'établissement.

«Il y a une soirée où je me suis retrouvée avec deux employés qui ne savaient même pas comment changer une couche, a-t-elle confié. Et moi, comme aide de service je devais faire plein d'autres tâches. C'était terrible. J'ai fini ma nuit de travail stressée.»

En Mauricie, 50 % des décès liés au coronavirus ont eu lieu en CHSLD, 25 % dans les résidences privées ou les ressources intermédiaires et 20 % dans les centres hospitaliers.