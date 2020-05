Québec doit permettre aux sages-femmes de signer des retraits préventifs, plaident des ordres professionnels

QUÉBEC | Trois ordres professionnels dont le Collège des médecins (CMQ) demandent à Québec de permettre aux quelques 253 sages-femmes de la province de signer des formulaires de retrait préventif pour les femmes enceintes.

Le CMQ, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et l’Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ) se réjouissent de l’entrée en vigueur du projet de loi 43 qui autorise les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) à délivrer de tels certificats.

Mais dans un contexte de pandémie mondiale, ils demandent que le pouvoir soit aussi octroyé aux sages-femmes afin d’éviter aux femmes enceintes d’avoir à consulter une IPS ou un médecin pour obtenir un retrait préventif.

«La situation actuelle nuit à l'utilisation judicieuse des ressources et entraîne des délais et des coûts supplémentaires, ce qui n'est pas souhaitable en contexte de pandémie», écrivent-ils dans un communiqué conjoint diffusé jeudi.

«Plus que jamais, le Québec a besoin des compétences de ses professionnels de la santé, et c'est pourquoi il est nécessaire de permettre aux sages-femmes de procéder, elles aussi, au retrait préventif et à l'affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite. C'est la santé des femmes et des enfants qui en dépend», y affirme également le président de l'OIIQ, Luc Mathieu.