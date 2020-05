Québec prêterait un demi-milliard $ au Cirque du Soleil

Le gouvernement du Québec prêterait environ 500 millions $ (355 millions $ US) au Cirque du Soleil en difficulté.

L'annonce devrait en être faite d'ici la fin de la semaine, selon une source du Journal.

Investissement Québec, le bras financier du gouvernement québécois, serait prêt à allonger cette somme colossale d’un demi-milliard pour aider l’entreprise montréalaise à traverser la crise du coronavirus.

Le prêt serait octroyé après que les propriétaires actuels du Cirque, un puissant fonds américain, un groupe chinois et la Caisse de dépôt et placement du Québec eurent prêté 50 millions $ US au Cirque dans les derniers jours.

Le Cirque du Soleil est contrôlé par un actionnaire majoritaire installé dans un paradis fiscal, a déjà révélé le Journal.

Le premier ministre François Legault avait déclaré il y a deux semaines en conférence de presse vouloir privilégier les entreprises qui paient leurs impôts au Québec dans son effort de relance économique. Il s’était alors montré peu enclin à aider ceux qui profitent des paradis fiscaux.

«Le Cirque est un moteur économique important au Québec. L’entreprise est un important générateur d’emplois et contribue à faire rayonner la créativité québécoise partout dans le monde. Notre priorité est de garder le centre de décision opérationnel au Québec», nous avait écrit il y a quelques jours l’attaché de presse du ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, en réponse à une question sur une aide possible à venir.

Le Cirque du Soleil a mis à pied à la fin mars 95% de sa main-d’œuvre, soit 4679 employés. L’entreprise fait face à chute radicale de ses revenus depuis le début de la pandémie.

Le Cirque était déjà affligé avant la crise du coronavirus par une sous-performance dans plusieurs secteurs clés et une dette importante de près d’un milliard $ US due en partie à ses propriétaires, selon l’agence de notation Moody’s.

Plusieurs travailleurs du Cirque nous indiqué n’avoir été pas encore été payés pour du travail effectué aussi tôt qu’en janvier.