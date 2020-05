Réseau de la santé: «Non!» aux vacances estivales annulées

Des dizaines de travailleurs de la santé ont manifesté leur mécontentement jeudi à Laval face à un éventuel arrêté ministériel qui annulerait toutes leurs vacances estivales.

Photo Ben Pelosse Pierre-Luc Carrier

Syndicat

« Les gens sont épuisés, à bout, et ont besoin de repos, a dénoncé jeudi Pierre-Luc Carrier, président de l’exécutif local de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS). Tu ne peux pas en plus leur dire qu’ils ne pourront peut-être pas prendre de vacances jusqu’à la fin octobre. »

Cette annonce pourrait s’officialiser vendredi, croyait ce dernier.

Toutes les vacances autorisées cet été devraient être réapprouvées. Ce qui ne serait pas gagné, selon le représentant syndical.

« C’est sûr que ça aurait des répercussions, a-t-il dit. On ne veut pas un autre décret. »

Jeudi après-midi, des membres de l’APTS se sont mobilisés devant le CHSLD Sainte-Dorothée.

En soutien

Ils étaient une vingtaine à l’extérieur, masque au visage, pour crier « Non ! » à cette perte d’acquis. Ils encourageaient aussi les travailleurs dans l’édifice.

Ce CHSLD est l’un des pires présentement au Québec en termes de gestion de la COVID-19.

Près de la moitié des résidents y sont décédés depuis le début de la pandémie.

« On a choisi de faire notre revendication ici de façon symbolique », dit M. Carrier.

Décourageant

Sur place, seule une infirmière auxiliaire a accepté de se confier au Journal.

« C’est décourageant, a laissé tomber Sylvie Poirier, se disant solidaire du mouvement. Arrêtez de nous appeler des anges. On veut seulement être payés à notre juste valeur. »

Cette dernière a été transférée de la Cité de la santé de Laval en avril afin d’aider le CHSLD Sainte-Dorothée.

« C’est très triste que les hauts placés ici n’aient pas levé le flag plus rapidement. Ils n’ont pas écouté les gens sur le plancher », a-t-elle déploré.