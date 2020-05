Sunwing fait tirer 100 forfaits vacances parmi les héros de la santé

Sunwing offre 100 forfaits vacances tout compris dans les propriétés Royalton Luxury Resorts pour dire merci aux travailleurs de la santé.

Dans le cadre de son initiative Des vacances pour les héros, Sunwing demande aux Canadiens de désigner des héros de première ligne qui ont aidé leur famille ou leur communauté à combattre la pandémie.

Les personnes admissibles sont les professionnels de la santé, les fournisseurs de service d’urgence ou quiconque ayant aidé à protéger le Canada durant cette période difficile.

«En tant qu’entreprise familiale canadienne, nous sommes très reconnaissants aux travailleurs de première ligne pour tout ce qu’ils ont fait pour garder nos familles en sécurité. Nous voulons contribuer à remercier ces héros qui vont de l’avant chaque jour, mettant leur vie en danger, de sauver les autres et assurer les services essentiels», a dit Stephen Hunter, Chef de l’exploitation de Sunwing.

«Grâce à Des vacances pour les héros, nous espérons souligner les histoires incroyables de courage et d’attention des Canadiens de tous les jours et les remercier en donnant vie à leurs vacances de rêve afin qu’ils reçoivent une semaine de repos, de relaxation et de luxe bien méritée.»

Les deux façons de participer sont de soumettre en ligne le nom d’un héros ou encore de partager une photo d’un héros de première ligne sur Instagram avec le mot-clic #Sunwingcélèbreleshéros et identifier @SunwingVacations dans la légende avec un court texte expliquant pourquoi il mérite des vacances.

Les nominations débutent le 14 mai et prennent fin le 30 juin. Avant l’annonce d’aujourd’hui, Sunwing a contribué aux efforts déployés au Canada contre la pandémie en rapatriant gratuitement plus de 60 000 Canadiens, dont 3300 personnes qui ne sont pas clientes de l’entreprise.

