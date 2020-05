Un honneur pour Jakob Pelletier

L’attaquant des Wildcats de Moncton Jakob Pelletier est le récipiendaire du trophée Frank-J.-Selke pour la saison 2019-2020 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Cet honneur est remis au hockeyeur le plus gentilhomme du circuit Courteau, soit l’athlète qui a démontré son efficacité sur la glace, tout en étant respectueux vis-à-vis ses adversaires et les officiels.

Cette saison, Pelletier a amassé 32 buts et 50 mentions d’aide pour 82 points en 57 sorties. Le choix de premier tour des Flames de Calgary (26e au total) lors du repêchage de 2019 a écopé de seulement 16 minutes de pénalité.

«Je pense que je suis l’un de ces gars qui travaillent fort et qui jouent de la bonne façon, a exprimé Pelletier lors d’une vidéoconférence organisée par la LHJMQ, jeudi. Pour être honnête, je n’écope pas de beaucoup de pénalités, mais je peux tout de même être un joueur agressif et je joue jusqu’à ce que j’entende le sifflet. J’essaie de travailler fort et de rester à l’extérieur du banc des pénalités. Je trouve que cela me réussit bien jusqu’à maintenant.»

C’est l’ancien attaquant du Canadien de Montréal David Desharnais qui a dévoilé l’identité du récipiendaire.

Pelletier s’est vu remettre trois fois le trophée Frank-J.-Selke lors de son passage dans la LHJMQ avec les Saguenéens de Chicoutimi.

«Jakob, je te lève mon chapeau. Tu peux être fier de ton année et de ce que tu as accompli. Je te souhaite bonne chance pour le reste de ta carrière», a dit Desharnais dans une vidéo publiée sur le site internet de la LHJMQ.