Un journaliste anglophone «surpris» d'avoir été montré du doigt par le premier ministre François Legault

Le journaliste du quotidien The Gazette Aaron Derfel a été surpris de voir le premier ministre François Legault montrer du doigt son journal et son travail pour expliquer les craintes potentiellement plus élevées des anglophones en ce qui concerne le déconfinement.

«J’étais vraiment surpris, c’était un peu gênant», a résumé jeudi le reporter du quotidien montréalais à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord, sur QUB radio.

Lors de son point de presse, mercredi, le premier ministre a semblé suggérer que le journal anglophone était à blâmer pour les résultats d’un récent sondage Léger indiquant que les non-francophones sont plus inquiets que les francophones concernant le déconfinement au Québec.

«Je trouve que c’était malheureux, un peu dommage, parce que, d’après moi, l’enjeu, ce n’est pas une question linguistique, c’est plutôt un enjeu de santé publique, a expliqué le journaliste spécialisé en santé. Nous sommes dans une pandémie qui a frappé les Montréalais et Montréalaises anglophones ainsi que francophones et allophones.»

