Accessoires de cuisine: avec un grain de sel

Plusieurs gourmands prennent cette période de confinement « avec un grain de sel », en profitant pour cuisiner, faire des provisions de bons petits plats et expérimenter de nouvelles recettes. Voici quelques accessoires qui leur donneront un coup de main... de sel !

Pot en grès

Photo courtoisie

La grande ouverture latérale de ce pot en grès Le Creuset, se veut une invitation à y plonger les doigts ou une petite cuillère pour attraper des grains de sel, des épices ou d’autres assaisonnements qui ajouteront saveurs et parfums à votre repas. De style d’antan, il est offert en plusieurs couleurs qui égaieront du même coup votre cuisine.

lecreuset.ca > 60 $

Céramique et bambou

Photo courtoisie

Parce que pincer des grains de sel entre ses doigts ou le saupoudrer à l’aide d’une cuillère permet de mieux contrôler la quantité à ajouter dans une recette, une telle main de sel mérite sa place près de la cuisinière. D’inspiration nordique et minimaliste, son pot en céramique est rehaussé d’un couvercle en bambou permettant d’y glisser une petite cuillère.

bouclair.com > 12,99 $

Îlot salé

Photo courtoisie

Au moment d’assaisonner une création culinaire, on plongerait volontiers nos cinq doigts dans cette élégante main de sel de l’entreprise montréalaise Îlot, composée d’un bol en céramique non émaillée et d’un couvercle en corian (blanc ou gris). Il s’agit d’un matériau mariant résine et pigments naturels, qui est antibactérien et qui se lave aisément. Il n’y en a pas deux semblables !

simons.ca > 60 $

Écrin soufflé

Photo courtoisie

Voici un magnifique écrin constitué d’un couvercle en noyer noir délicatement déposé sur un contenant en verre soufflé, permettant d’admirer les cristaux de sel qu’il renferme... Cette main de sel de A+J Métissage est d’une grande pureté, intemporelle et raffinée. De plus, son bol en verre ne conservera ni la saveur ni les odeurs des ingrédients qu’il accueillera. Aussi disponible en sarcelle.

simons.ca > 70 $

Sel en boîte

Photo courtoisie

Fabriquée à la main par l’ébéniste Stéphane Dumont dans le Bas-Saint-Laurent, chaque main de sel signée Arbol, en noyer véritable avec insertions d’érable, est unique. Sa forme carrée se distingue des modèles circulaires davantage présents sur le marché et son design peaufiné fera certainement jaser autour de la table.

simons.ca > 50 $ ou 60 $ selon la grandeur