LAHAIE-PROULX, Monique



C'est avec une profonde tristesse que nous soulignons le décès subit de Monique Lahaie Proulx, épouse de feu André Proulx, à Saint-Hubert, le 8 mai 2020, à l'âge de 84 ans, des suites de la COVID-19.Elle laisse dans le deuil ses enfants François (Linda), Benoit et Élise (Jean-Pierre), ses petits-enfants Andréane (Daniel), Marie-Michèle (Jérémie) et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Kyra, Alexis et Leana, ainsi que de nombreux parents et amis.Les circonstances actuelles nous obligent à reporter toutes cérémonies, à une date ultérieure.