Adolescente morte gelée: aucune accusation contre les policiers impliqués

Aucune accusation de négligence criminelle ne sera portée contre les policiers ayant abandonné les recherches pour retrouver une adolescente intoxiquée par la drogue et l’alcool qui a finalement été retrouvée morte gelée, en janvier 2019, dans le Nord-du-Québec.

À la lumière du rapport que lui a remis le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) à la suite de cette triste histoire, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a conclu qu’aucune infraction criminelle n’avait été commise par les policiers impliqués.

Le drame remonte à la nuit du 27 janvier 2019, à Salluit, un village inuit du Nunavik.

En compagnie d’amis et de membres de sa famille, une adolescente consomme de l’alcool et du cannabis. Au cours de la nuit, vers 3 h 45, les policiers sont appelés par un proche qui leur demande de se rendre à l’arrière d’une résidence où se trouve la jeune femme intoxiquée et de la ramener dans un endroit sécuritaire. Le mercure oscillait à ce moment autour de -25 degrés Celsius.

Environ 45 minutes plus tard, incapables de retrouver l’adolescente et croyant qu’elle a dû se réfugier dans une autre maison du secteur, les policiers du Corps de police régional Kativik abandonnent les recherches.

Le lendemain après-midi, le corps inerte de l’adolescente est retrouvé par un résident sous une maison située au pied d’une colline.

«La présence de l'adolescente à cet endroit n'était pas visible de la route. Le rapport d'autopsie conclut que le décès est attribuable à une hypothermie environnementale chez une adolescente intoxiquée à l'alcool et au cannabis», écrit le DPCP dans sa décision rendue publique vendredi.

«La preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que les policiers impliqués ont fait preuve de négligence criminelle», ajoute le DPCP.

Toujours selon le DPCP, il n’est «pas possible de conclure que les agents ont agi avec une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui en omettant d'agir (...) puisqu'ils ont effectué des recherches pour la retrouver».