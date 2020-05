Après le froid et la neige: un long week-end sous le soleil

Chutes de neige, temps froids: les Québécois n’ont pas été épargnés cette semaine, mais heureusement, le long week-end qui se pointe s’annonce beaucoup plus agréable pour toutes les régions du Québec.

À Montréal, le mercure doit atteindre 18 °C samedi et dimanche, selon les prévisions. Le ciel sera généralement nuageux samedi et on s’attend à une alternance de soleil et de nuage dimanche.

Dans la Capitale-Nationale, le scénario est similaire puisqu’on attend 16 °C samedi et 18 °C dimanche. Le ciel sera généralement nuageux samedi alors que dimanche aucun nuage ne doit se pointer.

La journée de samedi pourrait être pluvieuse à Sherbrooke alors que les météorologues attendent 40 % de probabilité d’averses. La journée de dimanche promet d’être beaucoup mieux alors qu’il fera 19 °C sous une alternance de soleil et de nuages.

Dans l’est de la province, le week-end sera dégagé avec des températures maximum attendues de 15 °C.