MAILHOT, Gérard, F.É.C.

(Frère Benoît)



Frère Gérard Mailhot, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, 300, chemin du Bord-de-l'Eau, Laval, le 8 mai 2020, à l'âge de 97 ans et 9 mois, après 97 ans de vie religieuse.Fils de Donat Mailhot et d'Anna Gagnon, il naquit à Wotton, le 11 juillet 1922. Il entra chez les F.É.C. en 1940 et se dévoua à l'éducation des jeunes pendant une quarantaine d'années à Montréal (surtout écoles Plessis et Chomedey). À partir de 1983, il remplit diverses tâches au service de la communauté à La Plaine et à la Résidence De La Salle de Laval.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse deux belles-soeurs, mesdames Lucie Bouffard (feu Roger Mailhot) et Candide Gendron (feu Bruno Mailhot), ainsi que des neveux, nièces et amis.Il y aura incinération du corps et les cendres seront gardées à la Résidence De La Salle en attente des funérailles qui auront lieu quand les circonstances le permettront. Les proches parents en seront informés. Suivra par la suite l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal.