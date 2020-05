Clafoutis aux fraises et à la rhubarbe

Portions : 4 | Préparation : 10 min | Cuisson : 40 min | Repos : 5 min

Ingrédients

2 tasses de lait 2 %

2 œufs

1 tasse de farine Five Roses

1/4 tasse de beurre fondu

1/4 tasse de sucre

1 pincée de sel

1/2 c. à thé d’essence de vanille

3/4 tasse de fraises du Québec équeutées

1/4 tasse de rhubarbe coupée en tronçons de 2 cm

Garniture de crème glacée ou Chantilly

Préparation

Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).

À l’aide d’un fouet, dans un grand bol, fouetter les œufs et le sucre. Ajouter ensuite le lait et la farine par alternance pour bien la délayer. Ajouter ensuite le sel, le beurre fondu et la vanille.

Graisser un moule de 24 cm et y couler le mélange à clafoutis. Ajouter ensuite les tronçons de rhubarbe et les fraises coupées en quartiers de façon à couvrir le maximum de surface.

Enfourner de 40 à 45 minutes, et à la sortie du four saupoudrer de sucre fin pour donner un côté lustré à la préparation.

Laisser tiédir 5 minutes avant de servir.

BON À SAVOIR !

Je suggère de vous servir une tranche de clafoutis avec une belle boule de glace à la vanille !