Fiera Capital hausse son bénéfice et son actif

MONTRÉAL | Le gestionnaire de portefeuille montréalais Fiera Capital a rapporté vendredi un bénéfice en hausse au premier trimestre tout comme ses actifs sous gestion.

Pour la période de trois mois terminée au 31 mars dernier, les actifs sous gestion ont atteint 158,1 milliards $, en hausse de 9 % par rapport à la même période l’an dernier, mais cependant en baisse de 7 % par rapport au 31 décembre dernier.

Les revenus du premier trimestre ont atteint 161,7 millions $, en hausse de 13 % par rapport au premier trimestre de l’année dernière. Quant au résultat net, il a atteint 12 millions $ au premier trimestre de 2020, comparativement à une perte nette de 6,6 millions $ au premier trimestre de 2019, respectivement.

«Je suis très satisfait de nos résultats financiers du premier trimestre de 2020, particulièrement dans le contexte hostile dans lequel nous évoluons avec la COVID-19. Grâce à nos efforts axés sur la diversification de notre plateforme de placement depuis la constitution de Fiera Capital il y a près de 17 ans, nous étions bien outillés pour composer avec ce premier trimestre marqué par une volatilité des marchés extrême», a souligné Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction de Fiera Capital.

Par rapport à l’impact de la pandémie sur les trimestres à venir, Fiera Capital a dit surveiller la situation. «Il est encore trop tôt pour mesurer l'incidence économique globale de cette pandémie. Ainsi, nous demeurons prudents et surveillons de près les initiatives de dépenses et d'attribution des capitaux», a ajouté Lucas Pontillo, vice-président exécutif et chef de la direction financière globale.