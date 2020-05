«Je suis flabbergastée!»: Laurence Leboeuf se réjouit de l’achat de Transplant par NBC

« Flabbergastée ». Voilà comment Laurence Leboeuf décrit sa réaction au moment d’apprendre que NBC allait présenter Transplant, cette série médicale québécoise la mettant en vedette.

La chaîne américaine a annoncé jeudi qu’elle avait acquis les droits de diffusion du drame du réseau canadien-anglais CTV tourné à Montréal et produit par Sphère Média Plus, la boîte de production québécoise derrière Les honorables et Cerebrum.

Jointe au téléphone vendredi, la comédienne n’avait aucune envie de cacher son excitation. « Je savais qu’il y avait des pourparlers, mais quand tu vois les choses se concrétiser... C’est une super nouvelle ! Je suis vraiment heureuse pour toute l’équipe ! »

Les dirigeants de NBC ont visiblement aimé Transplant, puisqu’ils ont déjà deux autres séries médicales en ondes, Chicago Med et Amsterdam.

« C’est une première pour une série québécoise, souligne le président fondateur de Sphère Média Plus, Jocelyn Deschênes. Je suis assez fier. »

Diversité

Transplant (Transplanté en français) raconte l’histoire de Bashir Hamed (Hamza Haq), un réfugié syrien qui reprend sa carrière en médecine dans un hôpital de Toronto. Laurence Lebœuf incarne Magalie Leblanc, une résidente aux urgences, empathique et perfectionniste.

« Nos personnages ont des passés différents, des religions différentes... Ça nous permet d’aller chercher un public large, explique Laurence Lebœuf. La série véhicule des messages universels. On parle beaucoup d’immigration. Ce n’est pas un sujet qu’on aborde souvent en télé. Je crois qu’on ose certaines choses. »

L’actrice québécoise Ayisha Issa (Bouba dans Unité 9) fait également partie du noyau central de comédiens de Transplant. Les noms de Charlotte Legault (District 31) et Patrick Labbé (District 31) figurent au générique dans des rôles secondaires. Alain DesRochers (Les Bougons, Bon Cop Bad Cop 2) et Érik Canuel (19-2, Les jeunes loups) ont réalisé des épisodes.

Pour Laurence Lebœuf, l’achat de Transplant par l’une des trois plus grandes chaînes télé des États-Unis vient à point nommé dans cette période d’incertitude par rapport aux tournages en pleine pandémie de COVID-19. « C’est une nouvelle qui fait du bien. C’est un peu l’inconnu pour tout le monde présentement. Personne ne sait où on s’en va avec tout ça. Ça vient mettre un beau petit baume. »

Rebondissement final

Transplant remporte un beau succès d’écoute au Canada anglais. Selon les données confirmées de Numéris, l’épisode du 29 avril a rallié près de 1,5 million de téléspectateurs. « C’est le fun quand tu as travaillé fort sur un projet et que tu sens que c’est apprécié », indique Laurence Lebœuf.

NBC n’a pas précisé quand Transplant entrera en ondes. Au Canada, la première saison est présentée les mercredis à 21 h à CTV, puis en français à 22 h à VRAK. Elle est aussi offerte en rattrapage sur Crave.

Aux dires de Laurence Lebœuf, la finale du 27 mai réserve toute une surprise aux fidèles. « Il y a quelque chose de gros qui va dérouter pas mal tout le monde », confie-t-elle, en évitant de divulgâcher quoi que ce soit.

À surveiller samedi

Benoît le villageois

En attendant de découvrir la nouvelle émission de Benoît Roberge, Quand Benoit est là, à Zeste, on repart explorer avec lui de petits villages français d’exception. À Ségur-le-Château, situé sur la presqu’île d’une boucle de l’Auvézère, l’animateur rencontre une famille qui élève une race de porc unique. Puis, à Montrésor, il s’extasie devant maisons à colombages et habitations semi-troglodytiques.

8 h et 8 h 30, Évasion

Cinéma à TVA

Consacrant ses samedis au cinéma, TVA offre une palette de films qui rejoindra toute la famille. En avant-midi, voyez Monsieur Oui, avec Jim Carrey, où un employé de banque déprimé entreprend de dire oui à toutes les propositions qu’il reçoit. À 14 h, dans Hellboy 2 : l’armée d’or, avec Selma Blair, un démon grognon combat le prince des elfes qui souhaite prendre le contrôle d’une armée mythique pour anéantir l’humanité. Bienvenue dans la jungle, avec Jean-Claude Van Damme, nous transporte dans un camp de survie en forêt. La journée se terminera avec Bataille navale (avec Liam Neeson), Contrebande (avec Mark Wahlberg) et L’oubli (avec Julianne Moore).

Dès 10 h, TVA

24/60 : hommage à Renée Claude

Photo d'archives

Dans un rendez-vous hors série de 24/60, Anne-Marie Dussault retrace l’itinéraire artistique de la chanteuse Renée Claude, décédée le 12 mai. En compagnie de Stéphane Venne, qui a beaucoup écrit pour l’interprète, son amie Clémence DesRochers, son biographe Mario Girard et une autre grande complice, l’animatrice Monique Giroux, on reviendra sur les inspirations et l’héritage artistique de Renée Claude, avec extraits musicaux et d’archives.