Jean Pascal revient sur 3 combats qui ont marqué sa carrière

Les amateurs de boxe ont de quoi se réjouir : 10 des combats les plus marquants des dernières années sont rediffusés au coût de 1,99$ chacun, sur les chaînes Indigo, jusqu’au 31 mai. Voilà l’occasion de voir et de revoir ces combats dont certains ont marqué à jamais la vie des boxeurs.

Rejoint en plein confinement, Jean Pascal nous confie quelques souvenirs de ces rencontres.

«Ce combat-là a changé toute ma carrière. J'aurais dû gagner. »

« C’était quelques jours avant Noël, se souvient le boxeur Jean Pascal. Je m’étais très bien préparé pour ce combat-là. On disait de Bernard Hopkins qu’il était sur la pente descente, même qu’il était déjà fini. Mais je ne prenais pas ce combat à la légère, c’était la première fois que je me battais contre une légende, un aussi gros nom des États-Unis ».

Ce combat, c’est celui du 18 décembre 2010 opposant Jean Pascal à Bernard Hopkins. Si ce match nul a, à l’époque, créé la déception chez les fans, Pascal le voit aujourd’hui d’un nouvel œil. « Hopkins a mieux fait pendant la deuxième partie du combat, je l’avoue. Cependant, je l’avais envoyé trois fois au plancher et d’après moi, j’avais gagné les 6 premiers rounds facilement. Les rounds serrés auraient dû revenir au champion.», analyse Pascal qui était alors champion WBC et IBO des poids mi-lourds.

« J’avais l’impression qu’on voulait faire l’histoire avec Bernard Hopkins pour qu’il soit le plus vieux boxeur à devenir champion. Pour devenir champion, il faut battre le champion en titre. Autrement, le champion reste champion. Normalement, j’aurais dû gagner le combat. Ça a été une nulle majoritaire pour moi. J’étais très très déçu et les fans étaient déçus.»

Or, avec la rediffusion du combat sur Indigo, les amateurs auront une nouvelle perspective. «J’étais blessé aux côtes avant ce combat et je pense qu’il y a eu une fuite d’information pendant une séance d’entraînement. Vous remarquerez en regardant ce combat que Bernard Hopkins m’attaque souvent au corps, ce qui m’a affaibli. Si vous regardez le deuxième combat, vous verrez qu’il ne m’attaque pas aussi souvent au corps que pendant le premier...» souligne-t-il.

«Ce n'était pas de la frime»

Ce deuxième combat, c’est le combat revanche entre Jean Pascal et l’Américain Bernard Hopkins qui a eu lieu le 21 mai 2011. Défait, Jean Pascal y a perdu ses ceintures des poids mi-lourds.

Avec le recul, Pascal constate qu’il aurait pu changer l’allure du combat, notamment pendant le deuxième round. «Je n’ai pas perçu que j’avais ébranlé Hopkins à ce point pendant le combat. Si je l’avais réalisé, je crois que j’aurais tenté le knockout. Ce sont des choses qu’on ne voit pas toujours quand on est dans le feu de l’action. C’est sûr que si je l’avais vu pendant le combat, ça aurait pu changer la donne.»

Les amateurs se souviendront de l’hostilité qui régnait entre les deux boxeurs avant la rencontre. « On a eu un face à face avec HBO et ça a été reconnu comme un des meilleurs. On ne s’aimait vraiment pas, ce n’était pas de la frime ni de la lutte. C’était réel. Même quelques années après ce combat-là, on se détestait toujours. C’était en 2011, maintenant, neuf ans après, c’est du passé et c’est derrière nous.»

Si aujourd’hui Jean Pascal dit qu’il adresserait la parole à Bernard Hopkins sans problème, il ne lui pardonne pas tout : « Après toutes ces années, il ne m’a jamais remis mes ceintures. Normalement, on les redonne au boxeur et le WBC en offre de nouvelles au champion. Bernard Hopkins a toujours refusé de me les rendre. Je trouve que pour un champion de sa trempe, une légende, ça manque d’élégance.»

En marge de tout cela, Jean Pascal ne demeure pas amer de cette défaite. «C’était un combat difficile à avaler. Aujourd’hui, la pilule est passée. Ça m’a pris 8 ans pour redevenir champion du monde. Après avoir fait une dépression, je me suis relevé et je suis revenu plus fort. Dans la vie ce n’est pas le nombre de fois qu’on tombe qui est important, c’est le nombre de fois qu’on se relève qui compte.» conclut-il.



2012, un retour attendu

C’est après une longue absence que le Lavallois est remonté sur le ring dans un combat l’opposant au Polonais Aleksy Kuziemski le 14 décembre 2012.

C’est surtout l’expérience et l’ingéniosité de Pascal qui ont alors retenu l’attention — notamment quand une vieille blessure est revenue le hanter et qu’il a dû tourner gaucher. «Je jouais dans une ligue de hockey de garage et j’ai trébuché pendant un échappé. Une personne est tombée sur mon épaule et m’a blessé, j’ai dû prendre une pause. Je n’avais donc pas boxé depuis 19 mois lors du combat contre Kuziemski.»

Or Jean Pascal affirme qu’il était prêt : «C’est dans l’adversité qu’on forge son caractère. J’avais déjà passé à travers ça et je savais comment le surmonter. La boxe c’est un sport difficile, c’est un sport particulier. Chaque fois qu’on embarque sur le ring, on met notre santé et notre vie en danger. Il faut avoir beaucoup de courage et être bien préparé. Après 19 mois, j’étais un peu rouillé, mais j’étais prêt physiquement et mentalement pour ce combat contre Kuziemski.»

Force est de constater que le champion l’était vraiment. Les juges ont remis des cartes de 100-88, 98-90 et 98-90, toutes à l’avantage de Pascal qui est sorti de ce combat blessé à nouveau, mais vainqueur par décision unanime.



Voyez et revoyez ces combats

Il est maintenant possible de revoir ces trois combats de Jean Pascal, en plus de nombreux autres sélectionnés en collaboration avec Yvon Michel et Bernard Barré dans le cadre de la série les Rois du ring sur Indigo.

Jean Pascal lance d’ailleurs l’invitation à tous les amateurs qui s’ennuient des combats de boxe télévisés en cette période de confinement: « Restez concentrés sur les directives du gouvernement, et profitez-en pour regarder ces anciens combats de boxe. Nous aplatissons la courbe, ça va bien aller. Nous pourrons bientôt revenir à nos activités quotidiennes. D’ici le prochain combat, gardez le punch!»

Quant à ses propres combats à venir, le boxeur espère, dans les circonstances, remonter sur le ring d’ici la fin de l’année.



Découvrez la programmation les rois du ring

Voyez ces combats qui ont marqué l'histoire récente de la boxe québécoise et la carrière de ces boxeurs :

· Eleider Alvarez c. Sergei Kovalev (4 août 2018)

· Artur Beterbiev c. Tavoris Cloud (27 septembre 2014)

· Adonis Stevenson c. Tavoris Cloud (28 septembre 2013)

· Adonis Stevenson c. Darnell Boone (22 mars 2013)

· Jean Pascal c. Aleksy Kuziemski (14 décembre 2012)

· Adonis Stevenson c. Donavan George (12 octobre 2012)

· Adonis Stevenson c. Noe Gonzalez (20 avril 2012)

· Jean Pascal c. Hopkins 2 (21 mai 2011)

· David Lemieux c. Marco Antonio Rubio (8 avril 2011)

· Jean Pascal c. Bernard Hopkins 1 (18 décembre 2010)

Proposés à 1,99$ chacun sur le service de télévision à la carte Indigo, les combats sont diffusés à plusieurs reprises pendant la journée et la soirée, jusqu’au 31 mai.

Le canal Indigo est offert chez la majorité des câblodistributeurs. Pour les clients de Vidéotron Helix ou illico, syntonisez le 750 et le 301.



Découvrez les détails de cette programmation Indigo. Bons combats à tous !