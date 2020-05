Jeu-questionnaire télé: avez-vous gardé votre cœur d’enfant?

On a tous un cœur d’enfant qui sommeille toujours en nous. Que vous regardiez «La Pat’patrouille» avec vos minis aventuriers, que les dessins animés du samedi matin constituent votre plaisir coupable du week-end ou que vous vous remémoriez de bons souvenirs de «Passe-Partout» en scrutant du coin de l’œil les scènes de Cannelle et Pruneau, la télévision jeunesse est souvent synonyme de réconfort. Connaissez-vous bien les émissions destinées au jeune public en ondes actuellement? Faites le test!

1 - Qui sont les animateurs de l’émission «L’école à la maison» de Télé-Québec, destinée aux élèves du primaire?

A) Valérie Chevalier et Pascal Barriault

B) Anaïs Favron et Pascal Morrissette

C) Catherine Brunet et Pier-Luc Funk

D) Élodie Grenier et Stéphane Bellavance

2 - Comment s’appelle le nouveau rendez-vous quotidien d’ICI Radio-Canada Télé mené par Étienne Boulay, Kim Gingras, Rahmane Belkebiche et Samuel Piette, qui incite les jeunes à faire de l’exercice et de la danse?

A) «Bouge!»

B) «Danse!»

C) «Gigote!»

D) «1, 2, 3... Go!»

3 - Cette fillette adorée des bambins a bien grandi depuis quelques années; d’abord mini exploratrice, elle est devenue une préadolescente découvrant des mondes magiques à Playa Verde, et a même fait le saut pour la première fois au grand écran l’année dernière. Les enfants la retrouvent maintenant sur une base quotidienne sur la chaîne Yoopa. Qui est-elle?

A) Candy

B) Fraisinette

C) Raiponce

D) Dora

4 – Lesquels de ces personnages figurent parmi les petits amis de Cannelle et Pruneau, dans «Passe-Partout»?

A) Virgule et Passe-Montagne

B) Ti-Brin et Mélodie

C) Fripe et Pouille

D) YaYa et Zouk

5 – Arthur L’aventurier a proposé plusieurs projets aux tout-petits pour leur faire découvrir les beautés de la planète. Sur ICI Tou.tv, il leur propose maintenant de se familiariser avec la faune animale d’un pays en particulier. Lequel?

A) L’Inde

B) La Chine

C) La Nouvelle-Zélande

D) L’Australie

6 – Dans quel dessin animé retrouve-t-on Felicity la chatte aux pouvoirs magiques et son copain Miguel le chihuahua?

A) «Arc-en-ciel Papillon Licorne Chaton»

B) «Pas de répit pour Felicity»

C) «Tirelire, combines et chihuahua»

D) «Wouf et Miaou»

7 – Riri, Fifi, Loulou et leur oncle Picsou font partie de l’univers des enfants depuis plus de 70 ans. Encore aujourd’hui, ils font les 400 coups dans une série d’animation simplement intitulée...

A) «Picsou et ses amis»

B) «Picsou casse la baraque»

C) «La bande à Picsou»

D) «Les canards font la loi»

8 – On l’a connu sous les traits de Bouscotte dans la série du même nom de Victor-Lévy Beaulieu. Quelques années plus tard, les bouts de choux le découvraient sous le costume d’Olivo, dans «1, 2, 3... Géant». Qui est-il?

A) Maxime Desbiens-Tremblay

B) Julien Bernier-Pelletier

C) Maxime Desjardins-Tremblay

D) Laurent-Christophe de Ruelle

9 – Le personnage de Léon, créé par l’auteure et illustratrice Annie Groovie, est un...

A) Écureuil

B) Manchot

C) Babouin

D) Cyclope

10 – Après la génération «Passe-Partout», on parlera peut-être d’une génération «Pat’patrouille» à propos des bambins des années 2010, fidèles adeptes de cette série animée d’aventures. Quelle est la prémisse de «La Pat’patrouille»?

A) Un garçon et ses six chiots dotés de divers talents se portent au secours des citoyens de leur vallée et des alentours.

B) Une apprentie policière adolescente prénommée Patricia monte la garde dans son quartier et ne s’en laisse pas imposer par les malfaiteurs.

C) Une bande de lapins détectives mène l’enquête dans les terriers du voisinage et se montre sans scrupules devant les voleurs de carottes.

D) Il s’agit d’une adaptation pour enfants et remise au goût du jour du roman de science-fiction «La patrouille de l’espace», de Robert A. Heinlein, publié en 1948.

Les bonnes réponses

1-B

2-A

3-D

4-B

5-D

6-A

7-C

8-B

9-D

10-A

Guide horaire

«L’école à la maison»: Lundi au vendredi, 10 h 30, Télé-Québec.

«Bouge!»: Lundi au vendredi, 8 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Dora et ses amis»: En semaine, 5 h 30, 11 h et 12 h 30, et le samedi et dimanche, 5 h 30, Yoopa.

«Passe-Partout»: Lundi au jeudi, 7 h 33 et 18 h 02, et le vendredi, 7 h 33, Télé-Québec.

«Arthur L’aventurier, les animaux du monde en Australie»: Sur ICI.Tou.tv.

«Arc-en-ciel Papillon Licorne Chaton»: Sur Club illico.

«La bande à Picsou»: Vendredi, 19 h30, Chaîne Disney.

«1, 2, 3... Géant»: Lundi au vendredi, 7 h 30, Unis TV.

«Léon»: Lundi au vendredi, 5 h 25, samedi, 6 h 58, et dimanche, 6 h 27, 7 h 28 et 7 h 59, ICI Radio-Canada Télé.

«La Pat’Patrouille»: Lundi au dimanche, 8 h 28, et du lundi au jeudi, 16 h 34 et 17 h, Télé-Québec.