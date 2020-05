La DPJ inquiète de la baisse de signalements

SHAWINIGAN – La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de la Mauricie et du Centre-du-Québec est préoccupée par la chute de 56% du nombre de signalements en pleine pandémie, et invite les citoyens à garder l’œil ouvert.

«La baisse de signalements est inquiétante, mais on est quand même [présents] dans les milieux à risque», a indiqué vendredi Marie-Pierre Robitaille-Lacerte, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Le nombre de cas signalés à la DPJ est passé de 610 en avril 2019, à 267 en avril cette année. La fermeture des écoles dans les dernières semaines explique en partie cette baisse, selon les autorités, puisqu’une bonne proportion des signalements vient normalement du système scolaire.

La DPJ assure tout faire pour éviter les drames. Des intervenants se déplacent toujours dans les familles et les signalements sont traités.

Ouvrir l'œil

Reste qu’on rappelle à la population d’ouvrir l’œil, surtout pendant cette période où l’absence d’un enfant peut facilement passer inaperçue, car l’école n’est pas obligatoire.

Il est toujours possible d'entamer une discussion avec un voisin si on a des doutes.

«[Il est également possible] de signaler, quand on est notamment en risques d'abus physiques, de mauvais traitements sexuels, psychologiques, de troubles de comportements sérieux ou encore en négligence grave. Il ne faut pas hésiter à ce moment-là», a poursuivi Mme Robitaille-Lacerte.

Parents-Secours

Par ailleurs, plusieurs citoyens sont prêts à contribuer. Le drame de la fillette de Granby, qui a secoué tout le Québec il y a un an, a donné un nouveau souffle à l’organisme Parents-Secours, en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Un comité a notamment été mis en place à Shawinigan dans les derniers mois tandis qu’une nouvelle cellule s’organise actuellement dans le secteur Grand-Mère.

«N'hésitez pas à donner votre nom et à être à l'affût de ce qui se passe dans votre quartier, quand vous prenez une marche de santé. Je pense qu'avec l'entraide et avec l'implication d'un maximum de personnes, ça crée vraiment un sentiment de sécurité», a souligné la porte-parole de l'organisme Nancy Drolet.

Et rassurez-vous, pandémie ou pas, les bénévoles de Parents-Secours restent présents... mais à deux mètres de distance.