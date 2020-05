Le baseball majeur perd un pionnier

Bob Watson aura été le premier directeur général afro-américain à remporter la Série mondiale en 1996, mais à la suite de son décès survenu jeudi, le baseball majeur perd également un grand joueur et un homme de cœur.

«Je vais toujours me souvenir de Bob comme un exemple à suivre pour les autres», a d’ailleurs commenté le commissaire Rob Manfred, vendredi, dans une déclaration transmise aux médias.

La mort de Watson, à 74 ans, n’est pas reliée à la COVID-19, mais bien à une maladie rénale.

En plus de ses prouesses sur le terrain et dans les bureaux, Watson a aussi été grandement impliqué avec l’organisme Baseball Assistance Team, qui vient en aide aux membres de la grande famille du baseball qui se retrouve dans le besoin.

C’est durant son court séjour à titre de directeur général des Yankees que Watson a remporté la Série mondiale en 1996.

Comme joueur, il a évolué dans le baseball majeur entre 1966 et 1984, portant principalement les couleurs des Astros de Houston. Cette organisation a aussi réagi au décès de Watson : «il était une étoile sur le terrain et un vrai pionnier à l’extérieur, admiré et respecté par ceux qui ont joué avec lui ou travaillé à ses côtés. Bob nous manquera, mais ne sera jamais oublié.»