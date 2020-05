Long week-end: appel à la prudence partout au pays

Près de 74 600 Canadiens ont attrapé la COVID-19 depuis le début de cette crise sanitaire qui a fait 5557 victimes. Les autorités de la santé publique au pays conseillent aux Canadiens de continuer de respecter les mesures pendant le long week-end, comme la distanciation sociale et le port du masque.

«Sortir prendre l’air est une priorité [...], mais la COVID-19 est toujours présente», ont fait savoir l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, et son adjoint, le Dr Howard Njoo.

«Peu importe où vous vous trouvez cette longue fin de semaine, vous devriez sortir seulement si vous pouvez le faire prudemment», ont-ils ajouté.

Vendredi, on comptait 74 598 cas de la COVID-19 depuis le début de la pandémie. L’Alberta, la Saskatchewan, Nouvelle-Écosse, l’Ontario et le Québec ont continué d’alimenter ce nombre de cas et de décès avec 1110 cas et 85 pertes de vie comptabilisés en 24 heures.

En Ontario, province voisine du Québec, les autorités ont rapporté 341 nouveaux cas vendredi et corrigé le nombre de la veille, ajoutant ainsi 87 nouveaux cas. Il s’agit d’un «problème technique», a dit la ministre de la Santé, Christine Elliott.

En outre, 18 354 tests ont été effectués par la province jeudi, comparativement à 17 429 à mercredi. Comme les autorités constatent une amélioration de la situation, la province n’exclut pas de hausser de cinq à dix personnes, le nombre de gens pouvant se rassembler.

Par ailleurs, le premier ministre Doug Ford a annoncé que c’est mardi que les Ontariens auront l’heure juste sur le retour à l’école. Les écoles sont fermées depuis la mi-mars et Queen’s Park a repoussé jusqu’ici leur réouverture.

En Colombie-Britannique, le gouvernement a annoncé vendredi la date du retour en classe, soit le 1er juin. Les parents auront toutefois le choix d’envoyer ou non leurs enfants en classe à temps partiel pour terminer cette année scolaire. Le but, a-t-on précisé, est de reprendre les cours à temps plein en septembre prochain, si la situation le permet.

Vendredi, plusieurs provinces n’ont pas rapporté de nouveau cas. C’est le cas du Manitoba, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador. Cette dernière a rectifié son nombre de cas en enlevant un cas.

La situation au Canada: