Mon point de vue sur le tutoiement

Il est impératif pour moi de vouvoyer les personnes à qui je m’adresse. Ça représente à mes yeux une question d’éducation au sens noble. Pour faire référence aux propos de celui dont vous publiez la lettre ce matin, tutoyer Dieu quand on s’adresse à lui, je trouve ça correct et je fais pareil. Pas parce que je me crois son égale, mais parce que j’entretiens avec lui un rapport d’intimité qui équivaut à une relation Père/fille.

Au restaurant ou dans un magasin, je vouvoie toujours les employés, même les plus jeunes, car je ne les connais pas intimement. Je fais ça par respect, à cause de la bonne éducation qu’on m’a donnée.

Lorsqu’on s’adresse à moi en me vouvoyant, j’apprécie. Si la relation devient plus amicale, je permets qu’on me tutoie. Mais si, sans me connaître, une personne me tutoie dès notre premier contact, je vais tout de même continuer de la vouvoyer, mais sans lui faire sentir mon désagrément.

Lorsque j’étais sur le marché du travail, il était impératif pour moi de vouvoyer mes patrons par respect, et pour garder une bonne distance. Cela ne m’a pas empêchée d’avoir avec eux une belle complicité, souvent pleine d’humour. Au début, eux aussi me vouvoyaient, même si je leur proposais de me tutoyer.

Je n’admets pas que des jeunes s’adressent à des personnes âgées en les tutoyant, alors qu’ils ne les connaissent pas personnellement. Ne vous en déplaise, c’est un manque total d’éducation et de respect. Et même si ce n’est pas par mauvaise volonté, je n’aime pas que certaines personnes s’adressent aux aînés comme s’ils étaient des enfants.

Pour paraphraser votre deuxième interlocutrice de ce matin sur le même sujet : « Vive la politesse ». Ce n’est pas pour rien que dans les écoles, nous avons recommencé à exiger des élèves qu’ils vouvoient leurs enseignants. Idem pour le port de la casquette que les jeunes ne peuvent plus s’enlever de sur la tête. Ça aussi témoigne d’un manque flagrant d’éducation !

Renée D. Tremblay, Québec

Malgré mes recherches, je n’ai trouvé aucune directive exigeant le vouvoiement dans les écoles. Mais je sais que dans certaines institutions c’est redevenu la norme, pour mettre les enseignants et les directions à l’abri de l’agressivité, tant des élèves que de leurs parents.

Je constate que mon commentaire à cette personne qui allait comme suit : « Tout en respectant les us et coutumes de certaines personnes âgées, je pense qu’il faut s’assouplir et accepter, en certaines circonstances, de se laisser porter par l’air du temps », vous a déplu.

Mais c’est ce que je pense. Je considère que l’équation entre vouvoiement et respect n’a pas de fondement objectif. Le respect, ça s’ancre dans le regard, les gestes et les mots employés dans un échange. Et j’affirme cela tout en étant moi-même une personne qui vouvoie spontanément.