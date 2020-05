Ouverture des chalets dans la Haute-Mauricie

LA TUQUE – Malgré la pandémie, le long week-end des Patriotes concorde encore cette année avec l'ouverture des chalets en Haute-Mauricie et plusieurs villégiateurs ont l’intention d’en profiter.

Au poste d'essence de Mattawin, tout juste avant La Tuque, les camionnettes tirant des remorques remplies de matériaux, de provisions et de véhicules tout-terrain devaient, comme à chaque année, faire la file pour se ravitailler.

Les vacanciers faisaient attention pour respecter les consignes sanitaires. Quelques-uns portaient masques et gants.

Des couples rencontrés par TVA Nouvelles à la station-service ont assuré qu’ils vont respecter les consignes, même quand ils seront rendus en forêt.

Certains entendaient réduire au strict minimum leurs déplacements, afin de ne pas tomber sur d’autres personnes.

Le maire de La Tuque, Pierre-David Tremblay, est lui-même allé à la rencontre des villégiateurs pour leur souhaiter la bienvenue. Il s'est dit à l'aise devant cette ruée, quelques jours à peine après la levée du point de contrôle de la Sûreté du Québec en Haute-Mauricie.

«On dit bienvenu aux gens. On reçoit les gens avec cette attitude-là et il le fallait. On jase avec les gens. Ils avaient hâte de venir pratiquer leurs activités favorites» a exprimé Pierre-David Tremblay.

La Ville de La Tuque, qui a érigé ses propres points de contrôle, mettait en garde les saisonniers contre l'état des chemins en forêt.

«Il a fallu qu'on aille chercher des gens parce qu'ils étaient enlisés dans des secteurs où ils ne devaient pas être», a déploré Marco Lethiecq, directeur général de La Tuque.

La Haute-Mauricie ne compte aucun cas de personne infectée à la COVID-19.