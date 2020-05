Possible reprise des activités : Mitch Marner s’inquiète pour Max Domi

Même s’il y a une grande rivalité entre le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto, le premier réflexe de l’attaquant Mitch Marner est de s’inquiéter pour l’un de ses adversaires de la Sainte-Flanelle quand on lui parle d’une possible reprise des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) pendant la pandémie de coronavirus.

• À lire aussi: Domi veut rester à Montréal... au centre

En effet, le talentueux ailier des Leafs a indiqué qu’il se faisait un sang d’encre pour Max Domi.

«Je suis prêt à reprendre le collier, mais qu’arrivera-t-il si quelqu’un tombe malade et qu’il meurt? Qu’arrive-t-il?», s’est questionné Marner lors d’une diffusion en direct sur son compte Twitch.

«Il y a des gars comme Domi, qui est atteint du diabète, a-t-il poursuivi. S’il l’attrape, il est vraiment dans le trouble.»

La LNH a été contrainte de mettre ses activités en pause le 12 mars dernier en raison de la pandémie qui sévit partout sur le globe. Depuis, elle tente de trouver un moyen sécuritaire de compléter sa campagne 2019-2020 et de tenir des séries éliminatoires.