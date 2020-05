Raphaël Grenier-Benoît: après «Les Parent», le droit

Raphaël Grenier-Benoît, qui a incarné l’attachant Olivier dans «Les Parent» de 2008 à 2016, a délaissé le jeu au profit du droit. Étudiant à la maîtrise, et bientôt au doctorat, à l’université d’Oxford, en Angleterre, le jeune homme de 23 ans demeure néanmoins encore très associé au projet qui l’a fait connaître.

Celui qui incarnait le garçon du milieu dans le trio complété par Thomas (Joey Scarpellino) et Zacharie (Louis-Philippe Beauchamp) dans la comédie de Jacques Davidts en était à sa première année d’université en droit à McGill lorsque «Les Parent» a pris fin, à ICI Radio-Canada Télé.

L’animation de la série documentaire «Raphaël, citoyen du monde», à TFO, où il rencontrait de jeunes francophones investis dans divers milieux, avait aiguisé son appétit déjà grand pour les questions sociales, et c’est pourquoi le droit l’interpellait.

Implication sociale

Stimulé par l’approche théorique préconisée à McGill, axée sur les notions de société (droits des Autochtones, inégalités, etc), Raphaël a choisi de poursuivre dans ce domaine aux études supérieures. Il a intégré l’université d’Oxford, rédige aujourd’hui une thèse de maîtrise sur le droit constitutionnel et a été accepté au doctorat pour l’an prochain. Il est toutefois à Montréal présentement en raison du confinement.

«C’est absolument magique, déclare Raphaël au sujet de son séjour en Angleterre, qui a débuté en septembre dernier. C’est une expérience mémorable, jusqu’à maintenant. En ce moment, j’écris, je fais de la recherche; le confinement n’est pas si mal, pour ça. Je peux travailler de la maison sans que ça soit trop handicapant.»

Attaché à Montréal, où il a grandi, il aimerait revenir s’établir au Québec lorsque sa scolarité sera terminée, mais celle-ci devant encore s’étaler sur quelques années, Raphaël ne peut pas encore planifier avec précision son avenir professionnel. Celui qui a aussi joué dans les films «La grande séduction» et «Nouvelle-France», et les séries «Tactik» et «Toute la vérité», n’envisage néanmoins pas de retour au jeu pour l’instant.

«Le jeu n’était pas juste un passe-temps pour moi, spécifie l’ancien acteur. C’était quelque chose qui m’animait. Encore aujourd’hui, je regarde une quantité industrielle de cinéma, je lis, les arts demeurent très présents dans ma vie. Mais, de là à rejouer... Avec les choix que j’ai faits, je pense que ça ne serait pas réaliste ou possible. C’est sûr que si on m’appelait en me proposant un tournage de film qui durerait deux mois, je le considérerais, mais j’ai réalisé que ce n’est peut-être pas comme comédien que je pourrais m’accomplir pleinement.»

Une vraie famille

On voit donc moins Raphaël Grenier-Benoît dans nos écrans depuis quatre ans, mais les trois petits tannants des «Parent», eux, se voient encore beaucoup. Lui, Joey Scarpellino et Louis-Philippe Beauchamp, ainsi que leurs parents fictifs, Anne Dorval et Daniel Brière, conservent un contact étroit.

«On est très proches, indique Raphaël. On a tellement vécu de grands moments et partagé de scènes ensemble sur le plateau que, d’une certaine façon, ç’a presque créé une vraie famille. Avec Joey et Louis-Philippe, chaque fois qu’on se revoit, c’est comme si on s’était vus la veille. On est très proches. On se voit moins que quand on tournait ensemble plusieurs fois par semaine, mais on n’est pas moins présents dans la vie l’un de l’autre.»

L’articulé jeune adulte est également en mesure de constater le haut taux de nostalgie des Québécois lorsqu’on l’arrête pour lui parler des «Parent», ce qui lui arrive encore fréquemment.

«Il y a un lien qui s’est créé parce que les gens nous ont vus grandir, estime Raphaël. C’était une émission familiale, pleine de beaux moments. D’une certaine façon, c’est bien que ça repasse pendant le confinement: on a besoin de côté chaleureux! Les gens associent "Les Parent" à quelque chose de très positif.»

PHOTO COURTOISIE/Marlène Gélineau Payette

«Les Parent», le vendredi, à 19 h, à Unis TV, et disponible sur ICI Tou.tv.