Sainte-Anne-des-Plaines veut rouvrir ses commerces le 25 mai

Le maire de Sainte-Anne-des-Plaines exhorte Québec à permettre l’ouverture des commerces dans les petites municipalités rurales de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

«Québec doit tenir compte du caractère distinctif des municipalités rurales de la CMM», estime Guy Charbonneau. Ce dernier s’inquiète de voir la date de réouverture des commerces repoussée au-delà du 25 mai.

«On ne vit pas la même réalité qu’à Montréal ou même Laval et Boisbriand. Ce serait une erreur de mettre toutes les villes de la CMM dans le même bateau. Par le passé, le gouvernement a déjà reconnu la réalité différente des villes rurales de la CMM. Maintenant, il faudrait que les babines suivent les bottines».

À Sainte-Anne-des-Plaines, on dénombrait, en date du 14 mai, 30 cas confirmés de coronavirus, pour près de 15 000 citoyens.

«C’est une statistique en dessous de la moyenne de bien d’autres villes. Collées sur nous, les villes de Saint-Lin-Laurentides ou Sainte-Sophie par exemple enregistrent un nombre de cas plus élevé. Mais, comme elles ne font pas partie de la CMM, elles ont obtenu l’autorisation d’ouvrir leurs commerces», fait savoir le maire Charbonneau.

Sauver l’économie locale

Guy Charbonneau est préoccupé pour les petits commerces de son village, qui constitue «le cœur de l’économie locale».

«Prenons par exemple la fête des Mères. Notre fleuriste locale n’a pas pu vendre de bouquets, alors les gens sont allés en acheter au Provigo, au Métro ou dans les Costco de ce monde. Si l’ouverture est retardée au-delà du 25 mai, on a quelques petites boutiques qui risquent de mourir. On tient notre économie locale à bout de bras», insiste M. Charbonneau.

Il déplore que les habitants doivent se rendre dans d’autres villes pour faire leurs courses.

«En ouvrant les portes des commerces du nord, Québec incite nos citoyens à parcourir une certaine distance pour se procurer des biens, plutôt que de le faire dans leur ville, risquant ainsi de contaminer la communaut à leur retour», souligne M. Charbonneau.

Il interpelle le premier ministre de «prendre des décisions en fonction d’une analyse plus précise et plus ciblée».

La semaine dernière, les municipalités de la MRC de Deux-Montagnes ont également réclamé au gouvernement du Québec un déconfinement avant le 25 mai afin de sauver les commerces de proximité.