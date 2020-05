Saisie de stupéfiants d’une valeur de 85 000$ à Thetford Mines

Une enquête amorcée en février dernier a permis aux policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines d’arrêter deux individus et de procéder à une perquisition d’une valeur de plus de 85 000$ en matière de stupéfiants.

Mercredi, en soirée, les policiers de Thetford Mines ont pu pénétrer dans un domicile de la rue Saint-Alphonse Nord grâce à un mandat.

Ils y ont alors saisi un kilogramme de psilocybine (champignons magiques), quatre kilogrammes de cannabis séché, 38 sachets de jujubes au cannabis et d’autres produits du cannabis sous forme solide. Ils ont également perquisitionné plus de 7000$ en argent liquide, des cellulaires et des balances.

Le propriétaire de l’endroit, Louis-Philippe St-Laurent, 22 ans, a été arrêté sur-le-champ. Il a passé la nuit en cellule et a comparu au Palais de justice de Thetford Mines, jeudi, relativement à des accusations de vente illicite de cannabis à un mineur et de trafic de stupéfiants.

Photo courtoisie Police de Thetford Mines

Le présumé trafiquant a ensuite été libéré sous conditions et devra se présenter à nouveau au tribunal le 14 août 2020 pour la suite des procédures judiciaires.

Un revendeur mineur

«Peu de temps avant d’entrer dans le logis visé par la perquisition, les policiers ont remarqué qu’un visiteur était en train de faire une visite éclair à ce lieu. À sa sorite, les agents ont procédé à son arrestation», explique le sergent Yves Simoneau, porte-parole de la Sûreté municipale de Thetford Mines.

Le jeune homme de 17 ans, originaire de l’endroit, avait 75 grammes de produits à base de cannabis et 167 comprimés s’apparentant à de la méthamphétamine en sa possession.

Il comparaîtra en Chambre de la jeunesse le 15 juin prochain et devrait faire face à des accusations de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et d’entrave au travail des agents de la paix.