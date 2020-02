Semaine de relâche: 6 activités gratuites à faire en famille à Ottawa

En collaboration avec

En manque d’idées pour occuper la marmaille sans trop dépenser pendant la semaine de relâche? Pourquoi ne pas rouler en direction de la capitale nationale pour une escapade aussi amusante qu’éducative? Avec une foule d’activités intérieures et extérieures, c’est du plaisir garanti pour petits et grands.



1. Visiter les édifices du parlement canadien

Nick Thomson

Le parlement est l’un des sites les plus emblématiques du Canada et est un incontournable pendant votre séjour à Ottawa. Saviez-vous que des visites guidées gratuites des édifices sont possibles? Pendant les travaux de réfection du bâtiment, il est possible de prendre part à deux visites gratuites: celle de l’édifice de l’ouest de la colline du Parlement qui accueille la Chambre des communes et celle du Sénat du Canada situé dans l’ancienne gare d’Ottawa construite en 1912. Pour prendre part aux visites, il est important de réserver vos billets gratuits, en ligne, à l’heure qui vous convient.

2. Profiter des nombreux musées gratuitement

Musée canadien de l'histoire/Canadian Museum of History

L’entrée au Musée canadien de l’Histoire et au Musée canadien des enfants (situé à l’intérieur) est gratuite les jeudis à partir de 17h. Les enfants de moins de 3 ans sont admis gratuitement en tout temps. Profitez-en pour y planifier une soirée riche en découvertes de toutes sortes. Au Musée canadien des enfants, c’est un voyage autour du monde qui attend vos petits explorateurs. Mettez vos talents de détective à profit pour élucider un mystère qui plane au musée. Ils découvriront d’autres pays et diverses cultures au moyen de costumes et d’artefacts fascinants.

Durant la semaine de relâche, les familles sont attendues au Musée des beaux-arts du Canada pour participer à une foule d'ateliers créatifs. Elles seront plongées directement dans les oeuvres lors de l'activité Qui suis-je?. Grâce à la grande sélection de costumes d'époque, les enfants pourront se prêter au jeu en enfilant les vêtements portés par les personnages des oeuvres. Venez explorer l'art tout en imaginant comment on vivait autrefois.

3. Patiner sur les patinoires extérieures

James Peltzer

Une visite à Ottawa l’hiver ne serait pas complète sans un peu de patinage. Située en plein coeur du centre-ville d'Ottawa, profitez de la glace réfrigérée de la Patinoire des rêves des Sénateurs! C'est l'endroit idéal pour terminer la soirée puisque dès la tombée de la nuit, des lumières multicores illuminent la patinoire et créent une ambiance féérique. Elle est accessible de 6h à 23h, 7 jours sur 7, et la location de patins et de traîneaux est possible.

4. Visiter la résidence officielle du gouverneur général du Canada

Ottawa Tourism

Rideau Hall, l'un des plus beaux endroits à visiter à Ottawa, laissera toute la famille bouche bée. En vous joignant à une visite guidée gratuite (réservation requise), vous pourrez visiter cette somptueuse résidence de la promenade Sussex et ses magnifiques salles de cérémonie. Avant de commencer la visite, ne manquez pas l’exposition Osez rêver qui rend hommage à la gouverneure générale Julie Payette. Vous y verrez des photos du Canada prises à partir de l’espace et des objets personnels de l’astronaute. La visite est d’une durée de 45 minutes. Tous les jours de 10h à 16h.

5. Marcher dans le parc de la Gatineau

Ottawa Tourism

Situé à 15 minutes à peine au nord du centre-ville d’Ottawa, le parc de la Gatineau offre des centaines de kilomètres de sentiers pour y faire du ski de fond ou de la raquette en pleine nature. Cependant, c’est uniquement l’accès aux sentiers de marche qui est gratuit (le stationnement aussi). Pourquoi ne pas apporter votre lunch et faire une petite pause dans l’un des 10 relais chauffés répartis un peu partout sur les sentiers? Et ouvrez grand vos yeux... peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir un cerf de Virginie!

6. Visiter la ferme expérimentale centrale

Vous rêvez de partir en voyage sous le soleil pour la semaine de relâche? Direction la Ferme expérimentale centrale pour admirer gratuitement la serre tropicale et sa collection permanente. Avec ses 1600 pieds carrés remplis de plantes exotiques hautes en couleur, c’est une véritable bouffée d’air frais en pleine ville! Ouvert du lundi au vendredi, ainsi que le dimanche.



Pour plus d’activités à faire pendant la relâche, visitez Tourisme Ottawa.