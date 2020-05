Tennis: aucun tournoi professionnel avant le mois d’août

L'ATP, la WTA et l'ITF ont prolongé la suspension de leurs activités jusqu'au 31 juillet 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Les trois organisations en ont fait l'annonce, vendredi.

Ainsi, quatre tournois de la WTA (Lausanne, Bastad, Jurmala, Bucharest) et sept tournois de l'ATP (Bastad, Hambourg, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta, Kitzbühel) sont notamment annulés. Les compétitions de Palerme (Italie) et Karlsruhe (Allemagne) pourraient être reportées.

La Coupe Rogers de Montréal (WTA) avait, quant à elle, déjà été annulée. Rien n'est encore décidé pour la prochaine édition de la Coupe Rogers de Toronto (ATP).

De son côté, l'ITF gère plusieurs tournois juniors, en fauteuil roulant, seniors et de tennis de plage. De plus, elle sanctionne certains tournois de moindre catégorie chez les hommes et les femmes.

Ainsi, si les activités reprennent le 1er août, comme c'est le meilleur scénario possible, l'ATP présentera le tournoi de Washington et la WTA, celui de San Jose, en Californie.

Le tennis professionnel est à l'arrêt complet depuis la mi-mars. Roland-Garros, prévu en mai, a reprogrammé son tournoi fin septembre, tandis que Wimbledon a annoncé l'annulation de son édition 2020 prévue en juillet. Les Internationaux des États-Unis restent pour le moment programmés à New York du 31 août au 13 septembre.