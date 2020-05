Travailleur autonome : l’importance d’être discipliné avec son rapport d’impôt

S’il est important de produire sa déclaration de revenus pour l’ensemble des citoyens, les travailleurs autonomes se doivent d’être encore plus disciplinés.

C’est le conseil de Guylaine Houle, syndic autorisé en insolvabilité chez Pierre Roy & Associés, lors de son passage hebdomadaire à l’émission Le retour de Mario Dumont, jeudi, sur QUB radio.

«Le point qui est important, c’est vraiment d’être discipliné. Non seulement de faire les rapports nécessaires et de tenter autant que possible de faire des acomptes provisionnels, mais aussi de déposer les rapports. Ne pas les payer, c’est une chose. Ce n’est pas une bonne chose. Mais ce que l’on voit de plus en plus, c’est que les gens ne produisent même pas leurs rapports [d’impôts]», a-t-elle déclaré.

Alors que la peur peut parfois mener les gens à prendre de mauvaise décision, elle assure qu’éviter et attendre de produire son rapport d’impôt n’est jamais une bonne idée.

«Les gens deviennent un peu paranoïaques et ils ont peur de déposer les déclarations d’impôt. Ce que ça fait, c’est qu’au bout d’un an, deux ans, trois ans, la dette qui n’était peut-être pas aussi grosse est devenue énorme», a-t-elle expliqué.

«Prendre des arrangements pour une somme de 3000$ qui est due, c’est plus facile que prendre des arrangements quand on a 10 000$ qui sont dus. Les gouvernements vont avoir beaucoup plus d’ouverture de prendre une entente avec quelqu’un qui produit à temps, qui n’est pas négligent, mais qui n’a tout simplement pas les fonds pour payer. Ça peut arriver», a-t-elle soutenu.

D’autres pénalités

Outre accumuler des dettes, ne pas produire de rapport d’impôt peut entraîner d’autres pénalités, a assuré Mme Houle.

«Ils perdent des crédits de TPS. Ils peuvent perdre ce qu’ils auraient possiblement droit. Ils peuvent perdre leur crédit de solidarité du Québec. [Il peut y avoir] également les allocations familiales et les prestations fiscales [qui] ne sont pas données même si c’est la conjointe qui les reçoit parce que le gouvernement a besoin du revenu de l’unité familiale», a-t-elle conclu.

