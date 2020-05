Un EP financé grâce aux pourboires

Si quelques artistes ont eu l’initiative d’orchestrer des concerts en ligne payants depuis le début de la pandémie, le chanteur du groupe trad Bodh’aktan, Alex Richard, suggère aux spectateurs virtuels de laisser un pourboire lors de chacune de ses prestations en direct sur Facebook. Devant la réponse positive du public, il pourra se permettre l’enregistrement d’un EP cet été.

Bodh’aktan s’apprêtait, il y a deux mois, à vivre le printemps le plus occupé de sa carrière, confie Alex Richard.

« On ne peut plus travailler, on ne peut plus rien faire. Mais ça me tente quand même de continuer à jouer et d’enregistrer », laisse-t-il savoir à l’autre bout du fil.

Il convie donc le public chaque semaine sur sa page Facebook pour jouer de la musique en direct, laissant sur sa page un lien pour donner un pourboire via la plateforme de financement participatif GoFundMe. En quelques prestations, il a déjà amassé 2500 $. Il s’est fixé un objectif de 10 000 $ pour l’EP.

Deux extraits lancés

Les sous amassés devaient simplement servir à la mise en marché de deux extraits, Pour elle et Au bout du monde.

« Avec les dons, j’ai réussi à rembourser la production et la mise en marché de mes deux premiers extraits. Alors j’ai changé la vocation de ce GoFundMe pour un EP. Il y a bien du monde qui revient semaine après semaine parce qu’ils apprécient leur soirée, ils n’ont pas eu à payer la bière dans un bar, alors ils donnent un petit montant. »

Pour l’instant, il n’envisage pas de concerts payants. « Il y a des artistes qui le font. Mais moi, ce n’est pas un spectacle monté et je joue chez moi. C’est plus une occasion d’être avec les gens. Mes lives sont tout sauf la prétention d’être un spectacle. Je vois vraiment ça comme si j’étais chez des chums », dit-il.

La sonorité d’Alex Richard en solo n’a rien à voir avec le trad de Bodh’aktan. Sans ses complices, il se permet d’aller vers du folk. Il collabore entre autres avec Fred St-Gelais. Il prévoit lancer l’EP cet automne.