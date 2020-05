Vente de piscines et spas: des vacances dans la cour cette année

RIMOUSKI | Comme les vacances estivales risquent essentiellement d’avoir lieu à la maison cette année, plusieurs commerces qui vendent des piscines et des spas ont enregistré des ventes importantes ces dernières semaines.

Le Club Piscine Marcel Dionne et fils à Rimouski admet avoir reçu une demande phénoménale de soumissions et avoir vendu beaucoup de spas, de piscines, de BBQ et d’aménagements paysagers depuis sa réouverture, le 15 avril dernier.

«On est en avance nette par rapport à l’an passé. Alors que la saison vient tout juste de débuter, ça nous fait une saison devancée de manière assez drastique par rapport à l’année dernière», a constaté le copropriétaire Frédéric Dionne.

Le piscinier Au coin du feu ayant pignon sur rue à Rimouski et Rivière-du-Loup dénombre de son côté une hausse d'environ 50 %, voire même de 75 % par moments. Il affirme avoir presque atteint son objectif annuel comparativement à l'année dernière.

Le fort achalandage de la demande entraîne cependant un ralentissement de la livraison de marchandise. Les usines manufacturières fonctionnent pour la plupart à 70 % de leur capacité en raison de la réduction du personnel pour suivre les recommandations de la santé publique quant aux mesures de distanciation physique.

Le délai d'installation d'une piscine nouvellement achetée peut alors être prolongé à un mois d'attente. Cette contrainte est toutefois loin de repousser les acheteurs, heureux de pouvoir profiter de leur cour extérieure.

«Au lieu d’aller en camping et de voyager durant l’été, on s’est acheté un spa pour profiter de la saison estivale chez nous cette année», a mentionné une cliente à TVA Nouvelles.

Les détaillants de spas et de piscines ont également connu une période sombre au départ lorsqu’ils ont été contraints, comme tous les commerces jugés non essentiels, de fermer leurs portes.

«Pendant un mois et demi, nos ventes ont vraiment chuté, ça a été le contraire à ce moment on était à moins quinze», a raconté Étienne Lepage, propriétaire d’Au coin du feu.

Le revirement de situation permet maintenant à cette industrie de se sortir la tête hors de l’eau. S’ils poursuivent sur cette lancée, les pisciniers pourraient atteindre et même dépasser leurs objectifs de ventes bien avant la fin de la saison.