CUSSON, Richard



À Montreal, le 10 mai 2020, nous a quittés Richard Cusson à l'âge de 85 ans.Il laisse dans le deuil son épouse en secondes noces, Thérèse Dumont, ses filles Carole (André Beauchemin) et Michelle (Stéphane Deraiche), sa petite-fille Marie-Eve (Jean-Francois Lagacé).Il a été l'époux de feu Huguette Martin et le père de feu Manon.Il laisse aussi dans le deuil les enfants de sa seconde épouse ainsi que parents et amis.Afin de respecter ses dernières volontés, il sera incinéré et une cérémonie familiale intime aura lieu ultérieurement.