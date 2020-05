PAQUETTE, Carmen



De Boisbriand, le 7 mai dernier à l'âge de 75 ans et 11 mois, est décédée Carmen Paquette, épouse de Gilles Dumouchel.Outre son mari, elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Claude (Réjean), Lyne (feu Gary), Brigitte (François), feu Martin et feu Martine; ses petits-enfants, Nicholas, Émilie, Joffrer, Marc-Antoine, Jean-Gabriel, Charles-Émile, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.En raison de la pandémie actuelle, un dernier hommage sera tenu au salon funéraire Guay à Rosemère en toute intimité. En sa mémoire, des dons peuvent être faits à la Société de recherche sur le cancer et/ou à la Maison des soins palliatifs de Laval.