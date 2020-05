PERREAULT, Raymond



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Raymond Perreault, survenu le 07 mai dernier à Laval, il était âgé de 83 ans. Il était l'époux de feu madame Raymonde Raymond.Il laisse dans le deuil sa fille Hélène (William Caley); ses soeurs Marguerite Labbée et Denise Perreault; ses belles-soeurs Claire Perreault, Denise Raymond, Anne-Marie April et Aline Raymond ainsi que plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.Dans les circonstances de pandémie COVID-19 actuelles et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille a pris la décision de reporter les funérailles ultérieurement.