ROBILLARD, Arthur



Nous avons le regret de vous annoncer le décès d'Arthur Robillard emporté par la covid-19, le 5 mai 2020 à l'âge de 85 ans, fils de Léo Robillard et Alexina Demers.Il laisse dans le deuil Claudette Cochelin, sa fille Véronique, son petit-fils Zac Martel, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux neveux et nièces.Un service commémoratif aura lieu à une date ultérieure.