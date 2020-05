ST-JEAN, Sr Gisèle, psa



À Montréal, au Pavillon Providence, le 11 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Soeur Gisèle St-Jean, de la communauté des Petites Soeurs de l'Assomption. Elle était la fille de feu Henri St-Jean et de feu Claire-Ida Pineault.Prédécédée par plusieurs frères et soeurs, elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa Congrégation, ses soeurs Gertrude St-Jean Bouchard et Lise, son frère Robert, ainsi que de nombreux neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Inhumation au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise.En témoignage de sympathie des dons peuvent être faits à la Maison Orléans, 2166 avenue d'Orléans, Montréal, QC, H1W 3R9.