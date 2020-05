MAISONNEUVE, Fernand



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Fernand Maisonneuve, époux de Claire Clouâtre, survenu à Montréal le 10 mai 2020, à l'âge de 87 ans des suites de la Covid-19.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Brigitte et Stéphane (Sylvie), ses petits-enfants Jonathan, Audrey, Laurent, Marianne, Elisabeth, ses arrière-petits-enfants Mavrik, Alysson, Camilia, Ryan et un 5e en route, ses soeurs Claudette et Diane, ses frères Réal (Jacqueline) et Roland (Lise) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.En raison des circonstances actuelles, une célébration sera tenue à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.