LACROIX, Michel



À Laval, le 7 mai 2020 à 78 ans est décédé Michel Lacroix, fils de feu Pauline Moquin et Lionel Lacroix.Il était un homme bon, généreux, apprécié de ses proches. Son grand sens de l'humour, ses nombreux jeux de mots et son rire contagieux semaient la joie autour de lui.Michel était retraité de l'enseignement (école Coeur-Soleil, Laval). Artiste dans l'âme et féru de musique classique, il a pratiqué la peinture, l'écriture, le théâtre... Amateur de plein air, la marche et le ski de fond ont agrémenté ses temps libres. Passionné d'immobilier, il a déménagé plusieurs fois.Il laisse dans le deuil ses enfants Stéphanie (Éric), Jean-Michel (Mélanie), ses petits-enfants Catherine et Mathéo, la mère de ses enfants Suzanne (Jean-Daniel), son ami Pierre, son frère André (Mireille), parents et amis.Pour communiquer avec la famille :aurevoirmichel@hotmail.comDU GRAND MONTRÉALhttps://www.cfgrandmontreal.com/avis-de-deces/michel-lacroix-182727/